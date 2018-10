La gratuidad de 0 a 3 años se limitará a los centros con un proyecto homologado Galiana se reunió en la tarde de ayer con los directores de los centros de Educación Infantil de primer ciclo (0 a 3 años). :: miguel herreros Educación ultima un sistema para pagar la estancia de los niños de 9 a 17 horas con un importe único e independiente al precio que aplique el centro LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Jueves, 25 octubre 2018, 23:32

La Consejería de Educación y los directores de los centros de Educación Infantil de primer ciclo (0 a 3 años) mantuvieron en la tarde de ayer un encuentro de carácter informativo en el que el equipo de Alberto Galiana, con el consejero a la cabeza, les trasladó los pasos dados hasta el momento en el proceso de implantación progresiva de un sistema de gratuidad universal que se quiere poner en marcha el próximo mes de septiembre con los alumnos del último curso del ciclo (2-3 años). El sector prevé que esta gratuidad provocará el próximo curso un repunte de la demanda, si bien sostiene que no habrá escasez de plazas toda vez que en la actualidad están cubiertas, aproximadamente, el 60% de las ofertadas.

A expensas de que se configure una mesa de trabajo para ahondar en la norma que regulará esa gratuidad, dos son los apartados que más está costando concretar. Por un lado, la definición de la franja horaria que estaría cubierta por esa gratuidad. Sandra Íñiguez, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de La Rioja (integrada en la FER), explicaba ayer a Diario LA RIOJA que la idea que está sobre la mesa prevé «que el horario abarque de 9 a 17 horas, el necesario para desarrollar la propuesta educativa» y que el funcionamiento sea similar al de cualquier centro escolar: el resto de servicios (comedor, extraescolares, madrugadores) se facturarán de manera adicional.

LAS CLAVES Importe y abono Coste por alumno Se determinará un coste fijo por la presencia del menor en el centro de 9 a 17 horas. Si la tarifa del centro es superior, lo abonarán los padres. Percepción de la ayuda La fórmula que se baraja es que la perciban directamente los centros. Sistema de pago Galiana confía en agilizar los trámites para evitar retrasos que afecten a los centros. Plazas Vacantes Se prevé un aumento sustancial de la demanda. En la actualidad están cubiertas el 60% de las plazas ofertadas.

Por otro, el sistema de abono y el coste que asumirá la administración regional ante la disparidad tarifaria entre los diferentes centros. En ese punto, sostiene Íñiguez, la idea es «determinar un coste medio, que sería el importe a abonar por Educación». En caso de que el precio de un centro para ese servicio básico (de 9 a 17 horas sin comida) fuera superior, serían los padres los que tendrían que asumir la diferencia.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, confirmaba que el encuentro era una primera toma de contacto para trasladar a todos los directores de los centros (públicos y privados) algunos de los aspectos ya tratados con la asociación (en la que no todos están integrados).

El punto de partida lo dejó claro: no todos los centros podrán beneficiarse de esta gratuidad. «Solo vamos a financiar a aquellos que imparten educación reglada, regulada y autorizada por el Gobierno de La Rioja. Aquellos establecimientos que no impartan educación reglada, que atiendan a los niños con otra orientación que no sea la autorizada no serán perceptores de esta ayuda, que se canalizará hacia los centros homologados. Queremos que sea una medida de conciliación, sí, pero profundamente educativa».

«Es básico clarificar ciertos aspectos y hablar en primera persona», defendía Galiana de una medida que quedará plasmada en el proyecto de Presupuestos que presente el Ejecutivo regional. «Habrá una primera partida para el primer trimestre del próximo curso. Otra cosa es lo que suceda en el Parlamento en donde la negociación será complicada, sobre todo con Cs que es el grupo que ha apoyado, con su abstención, nuestras cuentas».

En cuanto al trabajo por hacer, dice Galiana que aún «hay muchas cuestiones técnicas» por resolver, entre ellas la financiación y el sistema de pago. «No queremos que ninguna entidad pública o privada se vea perjudicada. Al contrario». Es esa senda, y para evitar que los centros tengan que recurrir a líneas adicionales de financiación en caso de retrasos en el pago «hay que buscar una fórmula consensuada y ágil para que los abonos lleguen a su tiempo aminorando la carga de la gestión lo máximo posible».