Gonzalo Peña se presentará a las Primarias de Cambia Logroño Gonzalo Peña. / Sonia Tercero El concejal ha formalizado su decisión en una misiva que ha lanzado en redes sociales LA RIOJA Logroño Martes, 13 noviembre 2018, 16:14

El concejal de la formación Cambia Logroño se presentará a las Primarias de su partido como candidato para las próximas elecciones municipalse. Peña expresa abiertamente su decisión tras guardar silencio repetidamente ante la inistencia de los medios locales de comunicación.

Así lo ha expresado a través de una misiva que ha publicado en redes sociales y que dice así:

!«En las últimas entrevistas realizadas durante este año me han preguntado varias veces respecto a lo que iba a hacer en 2019. Siempre he contestado que era algo que decidiría cuando correspondiera en su momento. No trataba de esquivar el asunto, sino que mi intención era valorarlo de la manera más adecuada con el tiempo oportuno para ello. Una vez que ya se lo he dicho a mi familia, compañeros/as y amigos/as, quiero hacer pública la decisión de presentarme a las primarias de Cambia Logroño para las próximas elecciones municipales».

C«onfieso que es algo a lo que le he dado muchas vueltas en mi cabeza desde finales de primavera porque implicaba muchas dimensiones. Mi entorno más cercano bien lo sabe, con quienes he tenido una buena serie de conversaciones al respecto. De hecho, quiero ser absolutamente sincero y dar a conocer que hubo momentos en los cuales me inclinaba más a no presentarme. La carga de trabajo que supuso combinar la labor en el Ayuntamiento con la realización de la tesis, las dudas sobre mi futuro profesional y personal así como lo vivido en los meses de marzo y abril cuando puse el cargo a disposición hacían que no me viera con el nivel de fuerzas que yo me exigía para concurrir a las primarias porque no quería acabar siendo un sucedáneo de mí mismo».

«Si la decisión ha sido finalmente la de presentarme, se debe fundamentalmente a dos motivos. El primero de ellos es no dar de lado a quienes estuvieron en momentos difíciles porque ese apoyo, fraternidad y afecto fueron fundamentales. Tengo la inmensa suerte de contar no solo a personas con una gran calidad política, sino, sobre todo, una gran calidad humana y ese ha sido un factor de peso muy relevante. Si hubiera dicho que no ahora, sé que a la larga miraría al pasado no estando satisfecho porque interiormente hubiera sentido que habría fallado a esas personas y me habría fallado con ello a mí también».

«La política institucional la entiendo, eso sí, como algo que debe ser durante un tiempo limitado y como una vocación de servicio público. Aunque exige mucha dedicación, no se puede concebir como un trabajo al que dedicarte en exclusiva y de manera prolongada. Mi pasión profesional es el periodismo y la docencia universitaria, que es para lo que me he formado y el sueño que aspiro a ser. Es por ello que, en caso de resultar elegido, lo compatibilizaré con la escritura de artículos para publicaciones académicas, ya que es la nueva etapa que quiero en mi vida cuando llegue el momento».

«Por último, la segunda razón tiene que ver con la esencia de Cambia Logroño. Creo que cada formación tiene una virtud especial. Si tuviera que destacar algo de Cambia, es el sentimiento a la hora de hacer las cosas. Estoy absolutamente convencido y creo firmemente en el proyecto de Cambia así como en quienes la componen. Por eso esta es una decisión tomada con la cabeza y, sobre todo, con el corazón. El futuro de esta ciudad se va a escribir con letras de cambio y en ese cambio colectivo seguiré tratando de contribuir con mi granito de arena».