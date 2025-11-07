LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo

La decisión se adopta tras constatar la imposibilidad de que la prueba pudiese ser completada a tiempo

La Rioja

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:27

El Gobierno de La Rioja ha decidido repetir la primera prueba de las oposiciones de Gestión de Administración General tras constatar la imposibilidad de que «el examen pudiese ser completado a tiempo», por lo que ninguno de los 539 opositores presentados lo aprobó.

El Ejecutivo autonómico ya ha dado las instrucciones oportunas para repetir este examen «con la mayor celeridad posible, garantizando y guardando, como siempre, los derechos de los opositores y velando por la igualdad en el proceso», ha dicho en una nota. El Gobierno «es consciente del esfuerzo que los opositores dedican a la preparación de estos exámenes y respeta y valora, asimismo, el trabajo del Tribunal conformado por empleados públicos».

Sin embargo, una vez constatadas las dificultades para completar la prueba se ha decidido repetirla rigiéndose por las mismas bases.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios había instado al Gobierno de La Rioja a repetirlo. CSIF ya denunció ayer «el escándalo mayúsculo» y la falta de respeto a los opositores por parte de Función Pública. «Esto es un total desprecio a los opositores cuando muchos de ellos están ocupando desde hace años estos puestos de manera interina o incluso puestos de categorías superiores como Técnicos de Administración General y su trabajo es excelente», han afirmado en una nota.

