El Gobierno propone recuperar las 35 horas de los funcionarios en dos años Domínguez critica al CSIF por un encierro que, dice, «sólo retrasa el proceso» LA RIOJA Logroño Miércoles, 18 julio 2018, 19:45

El Gobierno de La Rioja ha propuesto a los sindicatos con representación en la administración autonómica que los empleados públicos puedan recuperar la jornada laboral de 35 horas de forma progresiva durante los próximos dos años, ha afirmado hoy el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez.

Domínguez ha respondido así a los periodistas sobre el encierro que mantienen cuatro delegados sindicales de CSIF en la sede de la Consejería de Administración Pública y Hacienda desde hace tres días y donde prevén permanecer hasta que el Gobierno riojano atienda reivindicaciones como la jornada de 35 horas y la supresión de los descuentos por baja médica.

El consejero ha detallado que, según la propuesta del Gobierno regional, se reduciría una parte de las dos horas y media de la jornada laboral de los trabajadores públicos en 2019 y otra parte en 2020, lo que estudian las organizaciones sindicales.

Ha resaltado que el Ejecutivo regional no entiende por qué CSIF está en esta posición, que solo retrasa las negociaciones al impedir que se puedan convocar mesas de negociaciones, por lo que, «al final, los perjudicados son los empleados públicos». «En el Gobierno de La Rioja, en esta legislatura, hemos hecho los mayores esfuerzos de negociación con los representantes de los empleados públicos», ha resaltado Domínguez, quien ha añadido que el Ejecutivo regional ha sido «pionero» en recuperar esos derechos.

En 2012, el Gobierno riojano fue de los primeros en devolver la paga extraordinaria a los funcionarios y les ha reconocido derechos que «no hay en otras comunidades autónomas», como la carrera profesional, medidas, que, entre otras, han requerido de un «esfuerzo presupuestario» de más de 37 millones de euros, ha dicho.

El CSIF dice que se «falta a la verdad»

El CSIF ha enviado un comunicado en el que acusa al consejero d e«intenta culpabilizar» al sindicato de la «lentitud negociadora de la consejería, diciendo medias verdades». Según explica la nota, «haciendo un poco de retrospectiva, recordar que el 6 de julio tuvo lugar una mesa general en la que se trató básicamente de la recuperación de la jornada laboral para los empleados públicos y que la administración al término de la misma se comprometió a continuar el 16 de julio. Mesa general de la que todavía estamos esperando la convocatoria. Ese mismo día 16 CSIF inició el encierro, ante la falta de palabra de la administración, y ante la poca voluntad negociadora de la misma, que siempre utiliza medidas dilatorias. CSIF no puede consentir que esta administración siga jugando con sus empleados públicos y no haga nada más que retrasar constantemente las negociaciones».

El texto también recuerda a Domínguez que «ninguna Ley impide que se convoque una mesa de negociación mientras existe una medida de protesta. CSIF se compromete a abandonar este encierro en el mismo momento que exista una propuesta real de aplicación de la jornada de 35 horas, del pago de las bajas, aplicación del permiso de paternidad, y seguridad en el cobro de la carrera profesional. Bien sabe el Sr. Domínguez, que comunidades autónomas incumplidoras con el objetivo de déficit ya han acordado inmediatamente la jornada de 35h para sus empleados públicos».

«Una propuesta seria de jornada en ningún caso puede pasar por una aplicación en dos años y menos en una comunidad que se vanagloria de ser cumplidora con el objetivo de déficit -añade el sindicato-. Ahora quiere culpabilizar a CSIF de no convocar la mesa de negociación, en un intento de trasladar la responsabilidad por su lentitud negociadora».

«La supresión de derechos no fue progresiva, fue inmediata», acusa, y añade que «ahora parece razonable que la devolución de derechos sea igual: inmediata. Recordarle al Consejero que la vuelta a la jornada de 35h es volver a la misma jornada que teníamos en el 2012, es decir, que no supone incremento de gasto, si no, disminución de ahorro, cosa que han venido haciendo durante siete años».

Incide en que «el Consejero también dice verdades a medias cuando manifiesta que 'El gobierno riojano ha reconocido derechos que no hay en otras comunidades autónomas, como la carrera profesional'. La realidad es que la mayoría de las comunidades autónomas reconocen a sus empleados públicos la carrera profesional».

CSIF le pide que «si quiere negociar lo haga, con todos los sindicatos, en el único ámbito en el que es posible: la mesa general, en la que CSIF, y como no podría ser de otra manera aportará sus reivindicaciones. Sería la única forma de que el consejero cumpliera su palabra, dejarse de medias verdades y avanzar en la recuperación de los derechos de los empleados públicos». Finalmente, le recuerda que «en el 2010, se nos bajo el sueldo una media del 7,5%, esto ha supuesto un ahorro al Gobierno superior a los 150.000.000 de euros».