El Gobierno pidió no interpretar una danza que representa una borrachera

Una imagen del Pisado de la uva de este sábado, con el cachiberrio . / Justo Rodriguez La contradanza de Briones llevaba unos treinta años en el acto del pisado de uva

El Departamento de Protocolo del Gobierno de La Rioja pidió al Grupo de Danzas de Logroño que no interpretara en el pisado de uva la Contradanza de Briones, con un personaje que representa haberse emborrachado, ofrece beber en bota a las autoridades y hace el ademán de levantar una falda a una mujer.

Fuentes del Grupo de Danzas de Logroño han indicado a Efe que recibió una llamada del Departamento de Protocolo del nuevo Gobierno riojano (PSOE-Podemos) en la que les pidieron que esa «contradanza» no fuera interpretada. Por ello, el Grupo de Danzas decidió interpretar otra pieza, denominada «contradanza de Cárdenas», según recoge Efe en una nota

Han reconocido que el Grupo, otras veces, ha bailado piezas diferentes, pero la contradanza de Briones llevaba unos treinta años en el acto del pisado de uva, lo que ha causado «cierta inquietud» entre los cerca de 200 miembros que forman el grupo.

Han explicado que el personaje que representa estar embriagado en esa pieza, denominado «cachiberrio», hace «algunas cosas que tienen que ver con cómo parece estar, sin más connotaciones». Además, han explicado, esa pieza «se mantenía como un homenaje al vino, que es lo que quiere expresar esa contradanza».

Por otro lado, fuentes del Gobierno de La Rioja han explicado a EFE que se tomó la decisión de que no se interpretara la contradanza de Briones por considerar que no está relacionada completamente con la temática del vino al representar a una persona que se emborracha y que simula levantar la falda a una mujer, algo que no ha parecido aceptable al Ejecutivo regional.