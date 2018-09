El Gobierno firma la recuperación gradual de las 35 horas sólo con CCOO y UGT CSIF, el sindicato con más representación en la función pública, se niega a un acuerdo que, dicen, «vende» a los empleados públicos riojanos LA RIOJA Logroño Viernes, 7 septiembre 2018, 20:41

El Gobierno de La Rioja ha obtenido, en la Mesa General de Negociación, el respaldo de CCOO y UGT a favor de su última propuesta para reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta 2020 en todos los sectores. Un acuerdo que, sin embargo, no cuenta con la aprobación del CSIF, sindicato mayoritario en la función pública riojana: CCOO y UGT suman entre ambos alrededor del 33% de los delegados, y la CSIF sobreel 40%. También se han negado al acuerdo otros sindicatos, como STAR y ANPE-FSES.

El acuerdo contempla la aplicación efectiva de la jornada laboral de 36 horas a partir del uno de enero de 2019 para Administración general y Servicio Riojano de salud (Seris) y de 19 horas lectivas en el ámbito educativo para el curso escolar 2019-2020.

La reducción se completará con 35 horas para el uno de enero 2020 y 20 horas en educación para el siguiente curso escolar, ha precisado el Gobierno en una nota.

El ejecutivo ha señalado en una nota que a estas «mejoras» en las condiciones laborales de todos los empleados públicos se suma el pago íntegro de las bajas por enfermedad, con efectos de la publicación del decreto que lo regule.

También ha citado la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad de hasta veinte semanas antes de que finalice 2023 y un 0,20 % de la masa salarial destinado a mejoras retributivas destinados a todos los empleados públicos.

Este acuerdo, ha dicho, confirma la voluntad que desde el inicio de las negociaciones ha mantenido el Gobierno de La Rioja de «favorecer el diálogo y el entendimiento con los sindicatos», con el fin de «mejorar la calidad del empleo público y sus condiciones laborales, pero manteniendo el principio de estabilidad presupuestaria y respetando la normativa básica del Estado».

El Ejecutivo regional ha agradecido también la disposición de los sindicatos que han mantenido el diálogo con la Administración y que han entendido que «la responsabilidad del Gobierno de La Rioja es garantizar la sostenibilidad de todas sus políticas», por lo que todas las propuestas han sido analizadas con «minuciosidad» para determinar su impacto en las cuentas públicas.

CISF: «CCOO y UGT venden a los empleados públicos»

Por su parte, en un comunicado, CSIF ha estimado que los sindicatos firmantes del acuerdo con el Gobierno «venden» a los empleados públicos para «pagar el favor de las pasadas integraciones de las empresas públicas de La Rioja».

Se ha preguntado por que UGT y CCOO no han realizado ninguna medida de presión antes de firmar un acuerdo «tan perjudicial» para los trabajadores y ha dicho que CSIF no firmará ningún acuerdo que no contemple la recuperación «inmediata» de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

Para CSIF, «es evidente que el entente de este viernes entre dichos sindicatos y el Gobierno estaba más que pactado cuando se comenzaron las negociaciones a principios de verano y que sólo el encierro de CSIF en el edificio de Administración Pública durante 19 días, al que no se quisieron sumar los otros sindicatos, frenó un pacto que sólo consigue alejar en el tiempo la recuperación de unos derechos que ya disfrutan los empleados públicos de otras administraciones menos cumplidoras con el déficit que la nuestra».

Por su parte, en otra nota, STAR ha dicho «no a un acuerdo de recuperación 'a medio gas', que perpetúa de manera innecesaria los recortes en el sector público riojano»

Ha añadido que «se sigue dilatando la recuperación del complemento de manera innecesaria» y ha defendido que «la jornada debe ser restituida de manera inmediata y total, sin progresiones, de la misma manera que fue ampliada en su momento».

Para ANPE-FSES, el acuerdo alcanzado hoy es «insuficiente» en cuanto a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Comunidad Autónoma, aunque se han producido avances «significativos» en materia de recuperación de derechos perdidos.

Ha considerado «positivo» que se quiten los descuentos que se aplicaban a los funcionarios por estar en situación de incapacidad temporal, pero considera «insuficiente» el acuerdo sobre la recuperación de la jornada laboral, de 36 horas semanales a partir del uno de enero del 2019 y de 35 desde el primer día 2020.