«El Gobierno ha demostrado que no es de fiar y cree que todavía vive de una mayoría absoluta» E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:54

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Diego Ubis, inscribió la prórroga de los Presupuestos en la normalidad estatutaria -«no es algo que deba hacer el Gobierno para evitar ninguna plaga bíblica, sino que se activa automáticamente si no hay apoyos»- y justificó la postura de su grupo en razón de la «coherencia». «El Ejecutivo se ha negado de forma continua a rendir unas cuentas claras y ha demostrado que no es de fiar y cree vivir todavía en la época de las mayorías absolutas cuando el PP hacía lo que le daba la gana», argumentó entendiendo que José Ignacio Ceniceros haya renunciado a continuar con el trámite parlamentario. «No ha querido someterse al escarnio público que iba a suponer ver que es incapaz de dialogar y cumplir los pactos que firma», sostuvo para cuestionar la posición mantenida por el Gobierno regional. «Conciben el Presupuesto como si fuese la compra en una charcutería, planteando a cuántos millones está cada acuerdo; pero esto no tiene nada que ver con trueques ni regateos, sino que es mucho más serio para todos los riojanos».

Ubis negó igualmente que tras su postura lata cualquier tacticismo partidista en clave interna. «La decisión ha sido colegiada por el conjunto del Grupo Parlamentario y avalada, además, por el partido a nivel nacional», empezó diciendo para descargar también a Cs de cualquier responsabilidad en caso de que las medidas previstas en el proyecto de ley no puedan llegar a materializarse. «Es todo humo, no hay nada debajo», dijo respecto a, por ejemplo, la gratuidad progresiva en la Educación de 0 a 3 años para lo cual había recogida una partida de 3,5 millones. «Ni siquiera existe un estudio de cómo se implementaría», remachó.