El Gobierno crea una nueva subdirección de personal en el Hospital de Calahorra

Alberto Gil Logroño Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:02 | Actualizado 13:33h. Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana el proyecto de Decreto que modifica la estructura orgánica de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud (SERIS) para reforza la gestión del Hospital de Calahorra mediante la creación de una nueva subdirección adjunta específica que refuerza el organigrama organizativo y de gestión interna del centro hospitalario de referencia de La Rioja Baja.

El consejero portavoz, Alfonso Domínguez, explicó que «desde que culminó la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS, el Gobierno de La Rioja está potenciando el desarrollo del centro hospitalario desde diversos ámbitos, tanto presupuestariamente como incrementando su cartera de servicios y la asistencia que presta a los calagurritanos y a la población del entorno». En este contexto, el Consejo de Administración del SERIS acordó el pasado 25 de julio que se modificase la estructura orgánica del Hospital de Calahorra con la creación de una nueva subdirección, que ejercerá Ignacio González Rodríguez, y que se suma a la ya existente, ambas dependientes de la directora del centro, Patricia Martín Rico. «Dada su ubicación y tamaño se considera necesario desconcentrar la gestión de recursos humanos respecto al personal adscrito al centro, dotándolo de mayor autonomía operativa», insitió Domínguez. La nueva subdirección adjunta se adscribirá a la Dirección del Hospital de Calahorra y asumirá funciones en el ámbito de la política de personal, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia.

Ampliar Ignacio González, nuevo subdirector. LR

El Ejecutivo autonómico trabaja para que el centro hospitalario de referencia para La Rioja Baja sea pionero y mejore sus prestaciones no solo en el ámbito asistencial, sino también en lo relativo a infraestructuras con una inversión de cerca de 3 millones de euros en 2026. En respuesta a una demanda trasladada por los profesionales del centro hace años, y que nunca se había abordado, se va ampliar la zona de consultas externas y mejorar la parte de hospitalización y Cirugía Mayor Ambulatoria, potenciando programas pioneros como el DORIA en Oftalmología. La sinergia que se va a producir entre el Hospital San Pedro y el de Calahorra va a servir para dar un salto cualitativo en la calidad asistencial que se presta a los riojanos.

Inclusión educativa

También en su reunión de esta mañana, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Decreto por el que se regula la inclusión educativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el objetivo de atender las diferencias individuales del alumnado y promover el desarrollo de culturas inclusivas que garanticen una educación de calidad. A través de este nuevo Decreto, la Consejería de Educación y Empleo garantiza una respuesta de calidad a las diferencias individuales de todo el alumnado mediante la adopción de medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas, de manera que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades y capacidades personales. Según detalló Alfonso Domíguez, se trata de «poner un paraguas normativo para las medidas que ya se estaban aplicando».