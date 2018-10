Los funcionarios riojanos recuperan sus derechos

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Mikel Bujanda, y el secretario general de Empleados Públicos de UGT, Fernando Domínguez, han firmado hoy el acuerdo de la Mesa General de Negociación para la recuperación de los derechos de los empleados públicos.

Los tres han remarcado que «con este acuerdo no sólo se recuperan los derechos, sino que se logran nuevas conquistas, tanto económicas como sociales».

En referencia a los sindicatos que no han querido suscribir el acuerdo, han destacado que es «realista», ya que «debía ser progresivo y no maximalista» como pretendían los sindicatos que no han firmado.