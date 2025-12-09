El Gobierno analizará con ARPA Autismo el contrato del centro Leo Kanner tras la sentencia por malos tratos El portavoz del Ejecutivo regional, titular del centro para personas con autismo, revisará con la asociación que gestiona el recinto el cumplimiento de las condiciones del contrato

El Gobierno de La Rioja, titular del centro para personas con autismo Leo Kanner ubicado en Logroño, analizará con ARPA Autismo el contratro que esta asociación tiene en la citada instalación y por la que ejerce su gestión de prestación de servicios. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Durante este pasado fin de semana trascendía públicamente una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño que condenaba a un año y ocho meses de prisión a dos ya extrabajadores auxiliares especializados por maltratar, agredir y humillar a una paciente hipervulnerable. Los hechos ahora conocidos ocurrieron en julio de 2023.

Domínguez ha señalado que el Gobierno analizará ese contrato que tiene con ARPA Autismo Rioja para vigilar que se cumplan las condiciones del mismo. En este sentido, el padre de la paciente maltratada en ese verano de hace dos años denunciaba el fin de semana en declaraciones a Diario LA RIOJA que la Consejería de Servicios Sociales «está tapando» lo que sucede en el centro Leo Kanner «porque hay más denuncias» en los juzgados de episodios de agresiones, según el progenitor.

El portavoz del Ejecutivo regional ha recordado que sobre estos hechos constitutivos de delito -hay una sentencia, aunque está sujeta a un recurso de apelación- ya se ha pronunciado la Justicia «y este Gobierno poco más tiene que decir al respecto».

Por su parte, la directora del centro Leo Kanner ha asegurado este martes a este periódico que será este miércoles cuando se reúna la junta directiva de ARPA Autismo Rioja, que gestiona la citada instalación cuya titularidad corresponde al Gobierno regional, para analizar los hechos denunciados y tomar las medidas que consideren oportunas.