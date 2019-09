El Gobierno aprueba 57 medidas contra la polución atmosférica El plan permitirá cumplir las tasas de calidad del aire fijadas por la UE y reducir un tercio las muertes en España por contaminación A. TORICES Sábado, 28 septiembre 2019, 11:13

Madrid. El Consejo de Ministros aprobó hoy el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Se trata de un plan con 57 medidas que persigue cumplir entre 2020 y 2030 con los límites máximos fijados por la UE para las emisiones de los productos más lesivos para la calidad del aire y, al tiempo, reducir de forma notable los riesgos para la salud de los ciudadanos que los respiran.

La contaminación atmosférica es el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo según la OMS y provoca cada año en España el fallecimiento prematuro de unas 93.000 personas, según los estudios sanitarios más recientes. Según los cálculos realizados por el Ministerio de Transición Ecológica, si el plan ahora aprobado se cumple en su integridad, las muertes derivadas de la contaminación atmosférica se podrían reducir entre el 17% y el 36% en España para 2030.

El programa nacional fija el porcentaje de reducción de emisiones de los cinco contamimantes principales que se deben conseguir en España en 2020 y 2030 sobre los registros de 2005. En cuatro de los contaminantes, la reducción que comprometen las medidas del Gobierno para dentro de una década es superior a la exigida por la UE. El plan prevé reducir en un 92% las emisiones de dióxido de azufre, en un 66% las de óxidos de nitrógeno, en un 21% las de amoniaco, y en un 50% las de las partículas finas (PM2,5). No obstante, el Ejecutivo considera que no podrá rebajar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos más allá del 30%, cuando Europa pide el 39%.

El plan regula la actividad y fija límites a las emisiones de sectores como la ganadería, la agricultura, el transporte por carretera y vías navegables y aéreas, la generación de energía, la calefacción doméstica, y de actividades especialmente generadoras de polución como el sector de las pinturas y barnices y los que fabrican y usan disolventes.