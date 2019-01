«La gente no sabe qué hacer cuando va a comprar un vehículo, hay incertidumbre»

Las cosas han cambiado para los concesionarios de la región y no parece haber sido para bien. Empezaron un año con la expectativa de sellar un ejercicio con grandes cifras y continuar la senda de crecimiento que iniciaron hace unos años, tras la sequía de la crisis que afectó a prácticamente todos los sectores, y lo han acabado mirando al futuro con la esperanza de remontar la caída de operaciones del segundo semestre del año, que si bien no han arrojado pérdidas «han estado muy por debajo de lo esperado», apunta Ricardo Operé, presidente de la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto).

Las declaraciones de la ministra sobre la caducidad de los diésel, la restricción de circulación en algunas ciudades y la apertura al futuro exclusivamente a los vehículos eléctricos «han hecho mucho daño porque el Gobierno no ha contado con el sector ni con los consumidores», señala.

Si la medida que se está planteando es el cambio del combustible ordinario, es decir, gasolina y diésel, por un consumo de energía eléctrica «está muy bien, pero no se ha tenido en cuenta que España es el segundo país de Europa en fabricación de automóviles». De ahí que los últimos acontecimientos «están haciendo mucho daño porque están provocando Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y una reducción en las ventas». En definitiva, cree que «se ha puesto el carro delante de los caballos y no se están tomando medidas alternativas y eso está originando un envejecimiento del parque y que la gente no sepa qué hacer ahora cuando se va a comprar un coche».

Así las cosas, cree que hay una «demonización» de los vehículos porque, además, «algunos alcaldes están tomando medidas para no permitir la circulación en sus ciudades, como en Madrid, que tiene vetado el tráfico en la denominada almendra a los vehículos no ecológicos». Una medida que se podría replicar en otras capitales, como Barcelona y Valencia y, según la normativa también en Logroño, porque se puede poner coto en ciudades de más de 50.000 habitantes.

«Todo esto no tiene ningún sentido si no pones otras alternativas de transporte público o algún otro tipo de transporte y provoca daños importantes al sector y a la población y sobre todo incertidumbre, que es lo que más afecta a la hora de comprar», concluye.