«La gente usa cremas y pomadas pensando que todas son iguales» Martes, 25 junio 2019, 22:53

«Estamos encantados de colaborar en esta campaña con el resto de prescriptores y con los farmacéuticos. Para nosotros, los podólogos, es importante que toda la población conozca que nosotros también somos prescriptores de medicamentos, algo que muchos todavía ignoran, primero porque somos un colectivo pequeño; y segundo, porque no estamos en la Seguridad Social, sino en consultas privadas. Pero llevamos desde el 2010», resaltó, por su parte, Marcos Villares, que aclaró que los fármacos más utilizados por el colectivo son los antiinflamatorios para todo tipo de dolores, como fascitis, tendinopatías de Aquiles... También los analgésicos. No obstante llamó la atención especialmente sobre el uso sin consejo médico de las cremas y pomadas con corticoides y antiinflamatorios. «Parece que es algo normal tenerla en casa y ponérselo pensando que todas son iguales, cuando esto no es así. Por eso, entre todos tenemos que colaborar en lograr concienciar a la sociedad de que hay que acudir al consejo de los prescriptores y utilizar los medicamentos que se le han recetado», concluyó el presidente de los podólogos riojanos.