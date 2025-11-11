Las gasolineras automáticas ya son una de cada cuatro en La Rioja

Las gasolineras automáticas, que ni siquiera tienen a nadie atendiendo en la caja, se están expandiendo por toda España. Si en el año 2020 eran ... todavía raras, la pandemia les dio un impulso decisivo y desde entonces no han parado de aumentar cuota de mercado. Según el último informe publicado por Aesae (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas), en 2024 y 2025 se está viviendo un fuerte crecimiento del sector. En el total nacional, desde 2019 su número se ha multiplicado por cuatro. Solo en Baleares se ha registrado en los últimos meses una caída en el número de gasolineras automáticas; en las demás comunidades autónomas el incremento ha sido muy notable, hasta llegar al 321% en Navarra o al 120% en el País Vasco.

Según los datos de Aesae, que cita como fuente primaria al Ministerio de Transición Energética, el número de gasolineras no atendidas en La Rioja ha pasado de 14 en 2023 a 23 en mayo de 2025, lo que supone un alza del 60%. Si atendemos a la penetración, una de cada cuatro estaciones de servicio en la comunidad responde a este modelo, que ha crecido especialmente en los polígonos industriales de las ciudades. En la comunidad valenciana, sin embargo, ya casi son la mitad.

El presidente de Aesae, Manuel Jiménez, indica que, una vez se han eliminado las trabas burocráticas y legales, «el crecimiento de las ESA (estaciones de servicio automáticas) responde a una transformación estructural del mercado español de combustibles». Para la presidenta de la patronal riojana de estaciones de servicio, Ana Benés, es un modelo cuya expansión es evidente, pero que acaba «comprometiendo los puestos de trabajo y afectando a la economía de la región». Benés considera que las regulaciones laborales «poco flexibles» imponen al sector unos costes muy elevados que al final acaban derivando en el éxito de estas estaciones sin personal.

Aesae niega que los precios menores de la gasolina sean fruto de un combustible de peor calidad. «La gasolinera automática ha demostrado ser eficiente, competitiva y sostenible», resume Jiménez. Benés, por su parte, recuerda que el 50% del precio de la gasolina son impuestos, y advierte: «Que cada cual reposte donde quiera. Podemos hacer una comparación: yo puedo elegir beber un vino en tetrabrick o beber uno de la DOC Rioja. Lo que está claro es que cuando alguien paga más por algo, espera un producto mejor».