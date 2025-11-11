LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de servicio automática en el polígono de la Portalada, en Logroño Sonia Tercero

Las gasolineras automáticas ya son una de cada cuatro en La Rioja

La falta de costes laborales impulsa a las estaciones no atendidas, que ganan mercado por sus precios más bajos

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

Las gasolineras automáticas, que ni siquiera tienen a nadie atendiendo en la caja, se están expandiendo por toda España. Si en el año 2020 eran ... todavía raras, la pandemia les dio un impulso decisivo y desde entonces no han parado de aumentar cuota de mercado. Según el último informe publicado por Aesae (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas), en 2024 y 2025 se está viviendo un fuerte crecimiento del sector. En el total nacional, desde 2019 su número se ha multiplicado por cuatro. Solo en Baleares se ha registrado en los últimos meses una caída en el número de gasolineras automáticas; en las demás comunidades autónomas el incremento ha sido muy notable, hasta llegar al 321% en Navarra o al 120% en el País Vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  3. 3

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  4. 4 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  5. 5

    Café, caña y fútbol con cariño
  6. 6

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  7. 7 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  8. 8 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  9. 9 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  10. 10

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las gasolineras automáticas ya son una de cada cuatro en La Rioja

Las gasolineras automáticas ya son una de cada cuatro en La Rioja