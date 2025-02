Garpesa recibe dos ofertas para seguir con la actividad y evitar la disolución

Ha llegado la hora de la verdad para el futuro de Garpesa, la histórica compañía fundada en 1966 por Emeterio García y Mario Pellejero y que en las próximas semanas sabrá si va a poder celebrar su sesenta aniversario el próximo año. Esta misma ... semana, y al límite del plazo para la presentación de ofertas para hacerse con esta empresa que el pasado verano entraba en concurso de acreedores, el administrador concursal recibía la segunda y última propuesta de compra, según ha podido saber Diario LA RIOJA. El interés existe, al menos así se ha puesto de manifiesto, y ahora deberá ser el titular del Juzgado de lo Mercantil el que autorice, o no, la venta a uno de los dos grupos.

Uno es de La Rioja y el otro procede de fuera de nuestra comunidad, en ambos casos con trayectoria en el sector de las panaderías y las pastelerías. Sí tienen en común los planteamientos empresariales a futuro que, desde el punto de vista de capital humano pasan por quedarse con la mitad de la plantilla, entre siete y ocho de los actuales catorce trabajadores. Mientras que en cuanto a los activos hay más diferencias.

Una de las ofertas apuesta por mantener el obrador y la tienda que está contigua, ambos en la calle Pérez Galdós de Logroño. Esta operación tiene ciertas complicaciones porque los locales que acogen esas actividades tienen contratos de alquiler y la continuidad en ellos requeriría de una negociación. La otra oferta quiere llevarse la producción (obrador) y la venta (tienda) a otro emplazamiento en un plazo de entre tres y seis meses, pero el problema que tiene esta variante es la posible pérdida de arraigo del 'centro de operaciones' de Garpesa en la ciudad.

Los grupos interesados proponen quedarse con la mitad de la plantilla, siete u ocho trabajadoresLa empresa tiene ahora activo ese número de operarios porque tras las navidades cerró tres de sus cuatro establecimientos

Porque, de hecho, a día de hoy esos dos establecimientos son los únicos que mantiene abiertos la compañía, desde que finalizó la última campaña navideña. Pasada la festividad del Día de Reyes y ya con la vuelta a la normalidad y el inicio de la cuesta de enero, la decisión que tomó la administración concursal fue la de minimizar en todo lo posible los gastos de la sociedad y se cerraron las tiendas de las calles Chile, Gonzalo de Berceo y Avenida de la Paz. Asimismo, el personal que se encuentra ahora trabajando también se ha reducido a la mitad, a esas siete u ocho personas que quieren mantener los interesados en comprar Garpesa.

100.000 euros de deuda

Sin embargo, ahora no ha habido recortes de plantilla porque se mantienen los catorce empleados y todos están cobrando sus salarios. La actividad comercial, que fue satisfactoria en el tramo final de 2024 con la Navidad como punto álgido, ha caído de manera considerable a partir del 7 de enero y la situación económica empieza a ser cada vez más insostenible. Porque aunque los locales que están cerrados no tienen gastos de consumo eléctrico, por ejemplo, tampoco se pueden finiquitar los contratos de alquiler hasta que no se resuelvan en un sentido u otro las ofertas de compra.

Los grupos interesados han hecho propuestas económicas ajustadas por la unidad productiva de negocio puesto que la carga que deberá asumir quien resulte elegido, si el Juzgado de lo Mercantil así lo estima oportuno, ya es importante. Garpesa arrastra una deuda con la Seguridad Social que supera los 80.000 euros, aunque desde que está en concurso de acreedores no ha generado más impagos. Asimismo, los atrasos de salarios ascienden a 25.000 euros. Y no hay que olvidar que el compromiso de quien asume la propiedad de la empresa para seguir con el negocio y evitar su cierre y disolución es mantener la actividad y la plantilla al menos los tres próximos años.