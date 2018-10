«Con lo que gano y la ayuda de la familia y Cáritas logro sobrevivir» Cristina, en Cáritas. :: Díaz Uriel Trabajadora fija discontinua, tras el pago del alquiler le quedan menos de 300 euros al mes para suministros y comida para ella y su hija Cristina A la espera de la concesión del bono social R. G. LASTRA LOGROÑO. Lunes, 8 octubre 2018, 00:15

No es inmigrante ni mayor ni siquiera desempleada de larga duración. Cristina trabaja nueve meses al año, pero tiene que hacer milagros para llegar a fin de mes y, pese a la ayuda de su familia, ha tenido que recurrir a Cáritas, donde le han ayudado a tramitar la solicitud del bono social eléctrico, «una ayuda más para sobrevivir».

«Trabajo de dependienta, pero soy fija discontinua, me contratan de octubre a junio y en julio, agosto y septiembre estoy en el paro», explica ya con ganas de reincorporarse hoy mismo a su puesto. «Cuando estoy trabajando cobro entre 500 y 580 euros al mes, pero 300 se ve van con el alquiler del piso, con lo que me quedan menos de 300 para comer y el resto de cosas que necesitamos mi hija, que tiene 15 años y yo», detalla.

Su último trimestre ha sido peor, sobre todo julio, cuando cobró del paro 150 euros. Además del apoyo familiar -su abuela, una tía y sus hermanas- Cristina se vio ahogada y llamó a la puerta de Cáritas. «Me lo había planteado otras veces, pero siempre decidía no acudir porque sé que hay muchísima gente que está peor que yo y lo necesita más», asegura, de visita en la entidad en la que le tendieron la mano de inmediato. «Me dieron comida, van a tratar de ayudarme ahora con algún libro de la niña y me han acompañado en la solicitud del bono social eléctrico explicándome la documentación que tenía que entregar y dónde acudir», resume a la espera de la concesión del beneficio.

«Con lo que gano, con la ayuda de la familia y gracias a Cáritas vas sobreviviendo», destaca agradecida y aferrada a un concepto de vida en el que no cabe el pesimismo o el desánimo: «Lo pasas mal, pero no me puedo quejar porque hay muchas personas mucho peor que yo. Lo peor suele ser tenerle que decir a mi hija que no, pero hasta en eso tengo suerte, porque los valores que me inculcaron mis padres, que ya fallecieron, los tiene ella y valora el esfuerzo que yo hago y lo que tenemos. De hecho, prefiere que yo pase más tiempo con ella en casa aunque eso suponga tener que renunciar a unas zapatillas, a ropa, a pedir una pizza o a comernos un helado».