Lo que ganan los alcaldes riojanos Gráfico Un total de 49 regidores de La Rioja reciben alguna retribución por el ejercicio de su cargo, con notables diferencias tanto en el salario como en la dedicación entre unos y otros PILAR HIDALGO Martes, 23 octubre 2018, 19:07

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado recientemente los datos relativos a las remuneraciones que percibieron los alcaldes de las distintas comunidades, entre ellas La Rioja, durante el 2017.

La lista que ha salido a la luz (en nuestra región se han contabilizado 49 regidores que ingresan algún emolumento por razón del ejercicio de su cargo) ha vuelto a alimentar el debate sobre la conveniencia de que algunos primeros ediles (en especial, los de municipios con un censo no muy abultado) cobren y sobre las diferencias entre los sueldos y las dedicaciones entre unos y otros.

Todos los alcaldes de cabeceras de comarca figuran en este listado de regidores riojanos retribuidos a excepción de Sergio Martínez, que ocupa la Alcaldía de Torrecilla en Cameros. El alcalde de la cabecera más pequeña de la comunidad (482 habitantes) no aparece en esta relación; si bien no oculta que recibe una compensación de 4.500 euros al año en concepto de dietas, kilometraje y gastos de representación. «La cantidad se ha mantenido inalterable desde el principio de la legislatura», apostilla.

Entre sus compañeros alcaldes de cabeceras de comarca se observan las primeras diferencias significativas. Sobresale que el primer edil de Santo Domingo de la Calzada, Agustín García Metola, tenga el cuarto sueldo más alto de la región (42.209,44 euros brutos/año) por dirigir el Ayuntamiento de la séptima cabecera con más población y el noveno municipio con más habitantes de La Rioja (le preceden Lardero y Villamediana de Iregua). Así, García Metola se embolsa una paga notablemente superior a la de la alcaldesa de Haro (30.606 euros), la cuarta localidad con más censo, y cobra en la línea de los dos principales municipios de La Rioja tras la capital (esto es, Calahorra y Arnedo).

«Me ocupo del Consistorio al 90% para compaginar la Alcaldía con mi actividad profesional» Luis Martínez-Portillo Alcalde de Calahorra (PP)

«No me podía permitir cerrar mi bufete de casi tres décadas durante los 4 años que esté de alcalde» Luis Martínez-Portillo Alcalde de Calahorra (PP)

«Se nota mucho la dedicación del primer edil en los resultados del municipio» Félix Caperos Alcalde de Casalarreina (PSOE)

«El ciudadano valora que estés en el ayuntamiento y que le autorices o le firmes al momento las cosas» Félix Caperos Alcalde de Casalarreina (PSOE)

Llama también particularmente la atención el caso calagurritano; dado que, pese a ser el segundo municipio de mayor tamaño de la región, es a su vez la única cabecera (a excepción de Torrecilla en Cameros) cuyo alcalde no cuenta con una dedicación exclusiva. Cierto es que a Luis Martínez-Portillo se le reconoce que se ocupa del Consistorio de Calahorra en el 90% de su tiempo laboral.

La singular situación del alcalde calagurritano obedece a una condición que le impuso Ciudadanos para rubricar el acuerdo de investidura que le permitió a Martínez-Portillo tomar el bastón de mando de la ciudad bimilenaria.

Martínez-Portillo, abogado de profesión y con bufete en su municipio, aceptó esta exigencia de Ciudadanos «para poder compaginar la Alcaldía con mi actividad profesional». «Tengo un despacho desde hace 26 años y no me podía permitir cerrarlo durante cuatro años o lo que estuviera al frente del Ayuntamiento de Calahorra», explica. Así, argumenta que se hubiera podido dar la circunstancia de que, como gobierna en minoría, si no hubiera acatado esta dedicación al 90% y «me hubieran hecho una moción de censura me podría haber quedado sin alcaldía y sin despacho».

En la nómina de los diez primeros ediles riojanos con mejores pagas se cuelan tres de municipios de un tamaño intermedio: Cati Bastida por Autol (4.507 habitantes), Óscar León al frente de Pradejón (3.908 residentes) y, sobre todo, Eduardo Fontecha por Agoncillo (1.072 habitantes).

Aval plenario

Fontecha recibe un salario desde el 2016, después de que su grupo (el PSOE) aprobara en solitario en pleno concederle la liberación. En su momento, el Grupo Municipal Popular cuestionó que esta localidad de apenas mil habitantes debiera disponer de un regidor con dedicación exclusiva. «Resulta desproporcionado para las necesidades del municipio», adujeron los 'populares'. El regidor avionero justificó su liberación por cuanto «Agoncillo, con el movimiento y desarrollo que tiene en los ámbitos industrial, aeroportuario y de infraestructuras, requiere un alcalde con dedicación exclusiva».

Entre los mejor pagados se sitúa asimismo otro primer edil de una localidad de unos mil habitantes, en concreto 1.150. Félix Caperos, en la posición número 15, se ocupó en exclusividad del Ayuntamiento de Casalarreina hasta el 2016. En septiembre de aquel año solicitó al Pleno que esa dedicación exclusiva pasara a ser parcial para poder ejercer como docente en un instituto por las tardes porque le habían concedido una plaza. Esto llegó acompañado de una reducción de cerca de 3.000 euros en su salario.

En este caso, mantener una exclusividad en la Alcaldía y actuar como docente en un instituto contraviene la ley. Curiosamente, sin embargo y según el mismo Caperos reconoció en aquella sesión plenaria, «para dar clases en la Universidad puedes tener dedicación exclusiva y ejercer la docencia».

El alcalde de Casalarreina defiende que las localidades de una cierta entidad deben disponer de un regidor con una dedicación importante. «Se nota mucho en los resultados del municipio», argumenta.

En su opinión, «el alcalde tiene que estar en el consistorio y que se le vea, no puedes dejar las cosas en el haber del secretario». Y es que, subraya, «el ciudadano valora que estés en el Ayuntamiento, que vaya y le autorices al momento una quema de rastrojos o le firmes un certificado de nacimiento».

Juan Antonio Elguea, regidor de Lardero, hizo este año el camino inverso. Elguea disfrutaba de una jornada parcial que modificó a completa a partir del 15 de enero del 2018 (por esta razón, en los datos de la tabla adjunta aparece que en el 2017 ostentaba la Alcaldía a tiempo parcial). El alcalde de Lardero solicitó al Pleno este cambio en el régimen de su cargo, «porque dado el crecimiento poblacional continuo de Lardero -municipio que desde el pasado año rebasa los 10.000 habitantes-, la localidad demanda una mayor dedicación para afrontar muchos de sus retos».

Su equipo de gobierno posibilitó la modificación y, por esto, Elguea ingresa 40.566 euros brutos/año desde el 2018 en vez de los 26.174,88 euros/año que obtenía por la dedicación parcial.

Los primeros ediles no pueden cobrar por su labor local si tienen otro cargo público. Esto le sucedió a Diego Bengoa (alcalde de Ezcaray) que fue director general de Política Local hasta principios del 2018, cuando fue designado coordinador general del PP riojano.

Mientras, Daniel Osés (alcalde de Nalda) es asistente de la eurodiputada Esther Herranz. El PP de La Rioja aseguró que tanto Bengoa como Osés no cobran nada por su condición de regidores, ni sueldos ni ningún tipo de dieta.

La Ley de Sostenibilidad de la Administración Local fija el máximo que pueden recibir los alcaldes en España en función del censo de sus respectivos municipios.

Los pueblos cuyo padrón no llega a mil personas no pueden liberar totalmente a ningún concejal, pero sí parcialmente.