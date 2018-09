La inmediatez de la Ronda Sur según Gamarra y Pérez 00:48 Pérez y Gamarra, durante la comparecencia / TVR La alcaldesa de Logroño y el delegado del Gobierno protagonizan un singular momento al ser preguntados por el estado de la licitación de las obras JAVIER CAMPOS Logroño Jueves, 13 septiembre 2018, 12:35

«Ahora que están ustedes juntos, hablando de colaboración y coordinación y mostrando tan buen entendimiento...». La pregunta, aprovechando la comparecencia de la alcaldesa de Logroño y el delegado del Gobierno en La Rioja con motivo de la reunión de la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de cara a los próximos sanmateos, parecía oportuna dada la reciente polémica sobre la Ronda Sur y ambos han brindado un singular momento. Ha sido apenas un minuto en el que han intercalado tres frases cada uno... sin desperdicio, eso sí.

«Y en comunión, le ha faltado decir», añadía Cuca Gamarra al inicio de la pregunta de un periodista de Diario LA RIOJA provocando las risas de todos los presentes, que a partir de ahí han asistido a la teorización de ambos, una del PP y otro del PSOE, sobre el concepto de inmediatez tras la respuesta inicial de la regidora municipal buscando cierta 'complicidad' del representante de la Administración General del Estado.

Cuca Gamarra: «Yo creo que si le parece, creo que ya hemos sido claros los dos en este aspecto, y no vamos a entrar a polemizar en el día de hoy. ¿No, señor delegado?»

José Ignacio Pérez Sáenz: «No, no, si dice la alcaldesa, estando en su casa, que no hay polémica, no hay polémica».

Un comienzo que ya ha provocado las carcajadas de todos los presentes mientras los protagonistas añadían algunas frases más en un tono distendido.

Cuca Gamarra: «Digo que no vamos a polemizar... yo confío en sus últimas palabras de que van a seguir las cosas según lo previsto y se van a licitar las obras».

José Ignacio Pérez Sáenz: «Sí, así es. Solo quedaría un poco la polémica de cuál es el concepto de inmediatamente, pero todo lo demás está despejado».

Más risas, muchas más, y miradas de unos a otros para terminar de la siguiente manera.

Cuca Gamarra: «En lo que respecta a la alcaldesa, que no iba a polemizar, inmediatamente sería en este año 2018 y quedan cuatro meses, así que es un concepto de inmediatamente flexible».

José Ignacio Pérez Sáenz: «El delegado del Gobierno lo acepta».

La escena, «muy televisiva» según han coincidido en señalar todos los presentes, ha finalizado con Gamarra y Pérez Sáenz abandonando el salón de retratos del Ayuntamiento de Logroño, donde tenía lugar la citada comparecencia. Recordar que el delegado del Gobierno en La Rioja aseguraba ayer que el proyecto de la Ronda Sur de Logroño se licitará en el presente año... aunque cuando el PSOE llegó al Gobierno de España este verano no estaba para licitar «ni mucho menos» tal y como dejó dicho el PP.