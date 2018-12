Gamarra destaca en Madrid los atractivos de Logroño como destino de inversión La alcaldesa, junto a la delegación riojana ayer en Madrid. :: la rioja La alcaldesa encabezó una delegación de cinco empresas que mostraron su potencial ante 250 grupos empresariales LA RIOJA Lunes, 3 diciembre 2018, 23:34

logroño. Cuca Gamarra encabezó ayer la delegación municipal que acudió al evento 'Invest in Cities' en Madrid, donde cinco empresas logroñesas mostraron su potencial ante 250 grupos inversores. La alcaldesa participó en la celebración de 'Invest in cities', una cumbre de las ciudades más atractivas para invertir en España, en la que mostró las ventajas de Logroño como destino de inversión, y lo hizo acompañada por cinco empresas de la ciudad. Concretamente, con las participantes en el I Encuentro de Inversión Local de Logroño, celebrado a principios de este mes, con su ganadora como abanderada: VIWOM, una plataforma 'online' que permite crear campañas de 'vídeo email marketing'. También acudieron las otras cuatro empresas finalistas: ValueCar (que recibió una mención especial), The Demanda Valley S.L, Pixelabs S.L. y Worldwide Heart Control.

En esta cumbre, Gamarra mostró las ventajas competitivas de Logroño, los proyectos de inversión públicos o posibilidades de crecimiento de la ciudad en cuanto a los desarrollos previstos, así como el modelo de ciudad y de crecimiento, tanto en infraestructuras, como en sostenibilidad, o el desarrollo de la Smart City, entre otros.

Un salto «cualitativo»

Además, destacó que las ciudades «son las protagonistas del desarrollo económico en una nueva era que nos exige afrontar nuevos desafíos en el marco de un mundo que avanza conectado y bajo los criterios, ya dominantes, de la plena globalización y de la cada vez más acuciante digitalización».

La alcaldesa Cuca Gamarra mostró además como uno de los puntos fuertes de la ciudad de Logroño su apuesta por la innovación, «que nos ha permitido dar un relevante salto cuantitativo, pero también cualitativo, que reside en el uso intensivo de la tecnología a merced de la ciudad y de los ciudadanos».