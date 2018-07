Gamarra se desmarca del PP regional y anuncia su apoyo a Soraya «Apoyo a Soraya porque hay que seguir rompiendo techos de cristal», afirma la alcaldesa en una nota enviada por el PP logroñés LA RIOJA Logroño Martes, 17 julio 2018, 20:15

Ceniceros dice una cosa... Gamarra otra. No es novedad: el enfrentamiento que opone a las dos cabezas de los 'populares' riojanos desde las primarias internas del año pasado no deja apenas oportunidad de quedar al descubierto. Y las primarias del PP nacional, que se encaminan esta semana a su conclusión definitiva, no iban a ser menos.

Así, si esta mañana el presidente del PP riojano y del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, anunciaba su apoyo explícito a Pablo Casado, esta tarde Gamarra, presidenta a su vez de PP logroñés ya alcaldesa de la capital, apoyaba por la tarde a Soraya Sáenz de Santamaría.

Así, el PP logroñés enviaba una nota en la que Gamarra comienza explicando que hubiera preferido «una candidatura de unidad, pero a la vista de que no ha sido posible llega el momento de elegir, de decantarse por una opción y yo lo hago por la que lidera Soraya Sáenz de Santamaría».

Gamarra fundamentaba su decisión en cuatro argumentos:

-1. «He sido la primera alcaldesa de esta ciudad y sé lo importante que es para la sociedad romper ciertos techos de cristal. Lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos la oportunidad de ser el primer partido de España con opción de gobierno con una mujer en la presidencia y con Soraya Sáenz de Santamaría España puede además tener la primera presidenta del Gobierno de su historia. Sin duda es una oportunidad para seguir avanzando en conquistas sociales».

-2. «Soy una mujer de equipo, creo en la fuerza de un grupo de profesionales cohesionado y trabajando al unísono. Conozco a los miembros del equipo de Soraya, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos desde el ámbito del municipalismo, impulsando propuestas de progreso para nuestras ciudades y pueblos, y tienen mi confianza para continuar esta tarea».

-3. «El pasado 5 de julio los afiliados del Partido Popular de La Rioja votaron mayoritariamente a Soraya Sáenz de Santamaría, y quiero con mi voto de compromisaria por ellos delegado garantizar el reflejo de esa primera vuelta en la que los afiliados pudieron expresarse. Estoy segura de que otros compromisarios comparten la decisión de respetar el voto mayoritario de nuestros afiliados».

-4. «Son muchos los españoles que confían en Soraya Sáenz de Santamaría para pilotar el futuro de este país, desde un partido de centro-derecha. Es por tanto el mejor cartel electoral que puede tener el Partido Popular que queremos».