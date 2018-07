Gamarra se desmarca de la cúpula y apoya a Soraya Santamaría y Gamarra, durante su reciente visita a La Rioja. :: j.r. La alcaldesa anuncia por sorpresa que otorga su «confianza» a la exvicepresidenta y recuerda que ganó las votaciones en La Rioja J. A. L. LOGROÑO. Martes, 24 julio 2018, 23:34

«Tampoco tienes que comentarlo con todo el mundo». José Ignacio Ceniceros reaccionó con estas palabras ayer, cuestionado en rueda de prensa sobre si había comunicado a Soraya Sáenz de Santamaría su predilección por Pablo Casado. Eran los minutos postreros de su comparecencia, durante la cual había asegurado que su respaldo al candidato en lucha con la exvicepresidenta contaba con el apoyo de la mayoría de su partido. Entre quienes, por el contrario, no figuraban en esa mayoría se encuentran, como es obvio, los miembros de la facción crítica, que salió derrotada del congreso de Riojafórum y mantiene desde entonces las hostilidades abiertas. Lo confirmaba un dirigente de este sector, en tono muy acre: «Por poner un ejemplo, a ningún parlamentario en Madrid se le ha comunicado nada; me consta que desde la dirección no se cuenta con ellos desde hace tiempo».

Unas palabras que reflejaban el enfado con que esa parte del PP riojano acogió la rueda de prensa donde Ceniceros confesó su preferencia en estas primarias. Apenas unos minutos después de concluir, ya menudeaban por redes sociales y mensajes de telefonía la materialización de ese malestar hacia una decisión arriesgada: apoyar a Casado significa apartarse de los designios de la afiliación, que hace dos semanas se pronunció por Santamaría, bien que por una ajustada diferencia de votos. De modo que el enfado fue creciendo a medida que avanzaba el día y a media tarde estalló en forma de comunicado: lo divulgó el PP de Logroño, la principal agrupación del partido, en favor de Sáenz de Santamaría. E incluía un dardo con destino a Ceniceros: la exvicepresidenta, apuntaba la alcaldesa logroñesa, «fue la opción mayoritaria en La Rioja». Y añadía Gamarra: «Me hubiera gustado una candidatura de unidad pero hoy hemos visto que no ha sido posible y hay que decantarse».

Aludía con estas palabras a la fallida reunión entre Casado y Santamaría de ayer, una cita clandestina en origen cuya falta de acuerdo se conoció a primera hora de la tarde. Y luego cimentó Gamarra su pronunciamiento en favor de la candidata en liza a partir de cuatro argumentos: su condición de mujer («Sé lo importante que es romper ciertos techos de cristal»), la capacidad de Santamaría para trabajar en equipo y, más crípticamente, mediante una mención a esas encuestas que conceden a su favorita más opciones de que el PP recupere el Gobierno de España. Pero la almendra central de su mensaje se situaba en el tercer punto del comunicado: cuando Gamarra hacía suyo el malestar de quienes recordaban a la dirección que fue Santamaría la ganadora en las primarias riojanas. «Estoy segura de que otros compromisarios comparten la decisión de respetar el voto mayoritario de nuestros afiliados», concluyó.