Galiana: «Una cosa es aprobar un examen y otra pasar una oposición» El consejero de Educación se considera «satisfecho» por el desarrollo de las pruebas selectivas y recuerda que los tribunales son «libres e independientes» PÍO GARCÍA Logroño Martes, 24 julio 2018, 10:07

El desarrollo de las oposiciones para cubrir 78 plazas de profesor de Enseñanza Secundaria en La Rioja (55 por el turno libre, tres por reserva para discapacidad y el resto por promoción interna) ha concluido con la alegría de los seleccionados, la frustración de los suspendidos y el enojo de algunos candidatos, que cuestionan los resultados de los exámenes y el propio sistema de concurso-oposición. La Plataforma de Interinos de La Rioja se queja, entre otras cosas, de que la experiencia contraída por los interinos pesa poco en el proceso selectivo y de que los criterios de evaluación no resultan transparentes, lo que abre la puerta a la arbitrariedad. En el caso riojano, el número de aprobados tras las dos primeras pruebas de oposición en algunas disciplinas (Sistemas Informáticos, Mecanizado) encajó exactamente con el de plazas ofertadas (8 y 7, respectivamente) y en otras se quedó cerca: 28 aprobados para 27 plazas en Inglés y 16 para 17 puestos en Matemáticas. Una situación muy diferente a la que se dio en Educación Física, donde el número de aprobados en la oposición (24) triplicó al de plazas ofertadas. «Cuando en la segunda parte solo aprueban tantas personas como plazas haya ofertadas, o incluso menos, también se observa la injusticia. Uno se pierde el derecho al concurso», se quejaba la Plataforma. Según la ley, el concurso de méritos supone el 40% de la nota, pero solo se tiene en cuenta a quienes han superado las pruebas de la oposición.

La normativa básica que rige el acceso al profesorado es nacional, regulado por una ley orgánica, así que la comunidad se encarga de la coordinación del proceso. El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, replica que los tribunales examinadores «son autónomos y libres, y eso garantiza su imparcialidad». En cualquier caso, Galiana observa «una confusión entre aprobar para obtener un título y pasar una oposición»: «La finalidad en este caso no es acreditar unos conocimientos básicos, sino ser mejor que otro. El proceso no pretende seleccionar a los buenos, sino a los mejores. El aprobado es necesario, pero no es suficiente, como sucede en el acceso a cualquier otro cuerpo de la administración pública».

Tampoco cree que sean justas las críticas, vertidas por el colectivo de interinos, sobre el escaso peso de la experiencia en el cómputo global: «Si le preguntan eso a un recién egresado de la facultad, seguro que no piensa lo mismo -sostiene el consejero-. En cualquier caso, pesa más que en cualquier otro ámbito de la Administración Pública, la judicatura por ejemplo».

«Este el único sistema legal y posible hoy, pero a mí me gustaría ir hacia un modelo de MIR educativo»

El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, se considera «satisfecho» por cómo han discurrido las oposiciones, cuyos resultados se publicaron la pasada semana: «Y no es solo una opinión personal -puntualiza-, sino que recojo también lo que me transmiten los servicios internos de la Consejería así como los sindicatos».

Más allá de este proceso concreto, Galiana confiesa que el sistema de selección es perfectible: «A día de hoy, este es el único posible y el único que marca la ley. Pero varias veces me he mostrado favorable a ir hacia un modelo de MIR educativo, que aunara tanto los conocimientos teóricos como los prácticos... como sucede en el ámbito sanitario. El modelo sanitario es un modelo de éxito en nuestro país y podría ser implantado también en Educación, pero con rigor». Galiana confía en que el pacto educativo, tantas veces proclamado y tantas veces frustrado, permita avanzar en esa dirección.