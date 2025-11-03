Una galería de tiro virtual entrenará a los agentes de la Policía Nacional Los agentes de la Jefatura Superior de La Rioja ensayarán de forma interactiva, con fuego real y con sus armas reglamentarias de servicio sobre blancos estáticos, en movimiento y películas con escenarios de interés policial

La Policía Nacional ha inaugurado esta mañana una galería de tiro virtual en las instalaciones de la Jefatura Superior de La Rioja que permitirá que los agentes entrenen de forma interactiva, con fuego real, con sus armas reglamentarias de servicio sobre blancos estáticos, en movimiento y películas con escenarios de interés policial.

El acto ha estado presidido por la Delegada del Gobierno en La Rioja, Doña Beatriz Arraiz Nalda y el Jefe Superior de Policía de La Rioja, Don Manuel Laguna Cencerrado.

Con la implementación de estas galerías se pretende proporcionar a los agentes un entrenamiento óptimo y específico para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, así como las redes criminales de inmigración ilegal y el acceso al territorio nacional de manera ilícita. El sistema está compuesto por una consola de control, sensores para la detección de disparo, un equipo inalámbrico, audio, proyector de vídeo y pantalla, así como sistemas laser para las armas de dotación policial, réplicas de la pistola reglamentaria HK USP Compact y sistema laser para tiro nocturno.

Estos nuevos sistemas tienen una capacidad para detectar hasta 100 disparos por segundo -con una precisión inferior a unos diez milímetros para fuego real- y admiten secuencias de disparos de múltiples tiradores de forma simultánea tanto en fuego real como en modo virtual. Además disponen de efectos de sonido y de vídeo para alterar las condiciones de ejecución de los ejercicios de tiro. Los ejercicios de tiro virtual permiten disparar sobre blancos en movimiento y recrear situaciones prácticamente reales con capacidad de adaptarse tanto a las necesidades del personal como de las diferentes unidades policiales.

Cuentan además con un sistema de gestión que se integra en bases de datos, lo que permitirá la cumplimentación automática de la documentación relativa al Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional y así optimizar la gestión y ejecución de dicho plan. De esta manera está previsto obtener el mejor adiestramiento en el uso de las armas de fuego en aquellas circunstancias en las que deban ser utilizadas.

Este proyecto, enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, refuerza el compromiso del Cuerpo con la innovación y la transformación digital de la Policía Nacional. Se han destinado 2,4 millones de euros para implantar este tipo de galerías en todo el territorio nacional.