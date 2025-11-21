Los galardonados con los Premios del Campo 2025

Los Premios del Campo, que organiza Diario LA RIOJA junto a Caixabank, ponen en valor el talento del sector agro riojano. Los galardones, en su ... novena edición, resaltan la labor de los valientes que forman parte del sector primario riojano pese a las dificultades del día a día.

Pedro Arce Agricultor profesional «Reivindico la figura del campesino, que es quien gestiona el territorio»

Pedro Arce ganó el premio al agricultor profesional. Sus tierras están en Rodezno y tras agradecer el premio explicó que ya en los años 70 y 80 luchó por tener instrumentos con los que poder vivir de la tierra. «Entonces éramos gestores del territorio porque limpiábamos las cavas, los ríos.. ahora prima el individualismo y la superproducción», lamentó. Pero por su filosofía, «yo reivindico la figura del campesino. El agricultor solo cultiva el campo, pero el campesino gestiona el territorio».

UREU-GIFT Sostenibilidad El colletero/Conservas Cidacos La sostenibilidad desdedos puntos de vista diferentes

El premio a la sostenibilidad se estrenaba en la convocatoria de este año de los Premios del Campo. La Universidad de La Rioja y la alianza europea EU-GIFT dieron su apoyo a este galardón.

Por primera vez, un premio se entregó ex aequo a dos candidatos ante la igualdad en las votaciones del jurado. El Colletero y Conservas Cidacos compartieron el galardón.

El grupo Cidacos trabaja con el producto más fresco y la tecnología más avanzada, pero sin perder de vista –pese a su vocación internacional– la sostenibilidad. Algo que también está en la razón de ser de El Colletero de Nalda (una asociación sostenible de desarrollo rural y natural), que elabora mermeladas ecológicas –las primeras de La Rioja–de forma artesanal y como forma de obtener ingresos para financiar sus proyectos en los que practica el comercio justo y desarrolla la economía circular.

Juventud Sara Sarramian «A veces es difícil ver positivismo en el campo; a pesar de ello, seguimos»

Clara Sarramián se llevó el Premio Juventud, y con él, un ayuda de 1.000 euros –es el único premio con dotación económica– para seguir con su actividad. Esta mujer agricultora que también es divulgadora de su actividad en las redes sociales. Reconoció que hay veces en que es difícil «ver positivismo en el campo, pero a pesar de ello, ahí seguimos» y es que aseguró que la gente del campo es muy fuerte. «Nos caemos muchas veces, pero al final, siempre nos levantamos», aseguró.

Mejor alimento Alubla de Anguiano «En Anguiano, con la alubia, se ha sabido hacer de la dificultad virtud»

El director técnico de la DOP Alubia de Anguiano, Nacho Ruiz, fue el encargado de recoger el premio al mejor alimento. El representante de la DOPexplicó que en Anguiano se ha sabido hacer de la dificultad, virtud; y conseguir una alubia pequeña, fina y que para el paladar es un premio, de un suelo cascajoso».Ruiz hizo extensivo el premio no solo a los 34 productores actuales, sino también a los que ya antes trabajaron para que la alubia siguiera cultivándose». Pero además, explicó que la importancia de la alubia en Anguiano trasciende del ámbito gastronómico. «Esta alubia es territorio y es desarrollo rural. Ha servido para luchar contra la despoblación y para crear empleo especialmente entre jóvenes y mujeres. Además, en el ámbito de la innovación e investigación, ya se han trabajado tres campos demostrativos».

Empresa/Coorporativa Viñedos de Aldeanueva «En una cooperativa nadie gana solo. El éxito se construye entre todos»

Ayer, 20 de noviembre, hacía exactamente 70 años desde que se creó la Cooperativa de Aldeanueva, que es actualmente la mayor bodega de producción de La Rioja.

Abel Torres, gerente de la bodega, recogió el premio y fue él quien lo agradeció y explicó que cada botella, cada vino, es el resultado de un éxito colectivo. En una cooperativa nadie gana solo. El éxito se construye entre todos», afirmó.

Y el éxito de Viñedos de Aldeanueva se comenzó a fraguar hace ya muchos años «cuando se hizo una inversión tan importante que el préstamo de 5 millones de pesetas fue uno de los mayores que se concedían en La Rioja y llegaba con avales firmados por los agricultores, en algunos casos con dedos... fueron unos inicios complicados». Luego, la bodega se fue consolidando y se pasó a ser un referente en la Denominación.

CaixaBank Innovación Consejo Regulador de la DOCa Rioja «Rioja ya innovó hace cien años cuando creó la Denominación»

Alejandra Rubio fue la representante del Consejo Regulador a la hora de recoger el premio a la innovación que otorga CaixaBank.

El proyecto de Inteligencia Artificial para monitorizar y predecir parámetros clave en viticultura dentro de la DOCa Rioja mereció la distinción demostrando que tradición e innovación pueden combinarse para mejorar el futuro.

Alejandra Rubio agradeció el premio al jurado y explicó que Rioja ya innovó hace cien años cuando creó la Denominación –la primera de España– y alteró la viticultura de entonces, introduciendo novedades y delimitando su territorio e introduciendo un reglamento». Según Rubio, «desde entonces, la Denominación no ha dejado de innovar como herramienta de mejora continua. Y son todos los que han formado parte de la DOCa, los que con su esfuerzo, han innovado».

Mujer Soledad Fernández «Mi hija no me llamaba mamá, no sabía que lo era. Yo solo trabajaba»

Soledad Fernández representa a las mujeres riojanas del campo que trabajaban de sol a sol, aunque muchas veces no tenían a su nombre las explotaciones y administrativamente, su lugar era secundario. La galardonada (hija, nieta y mujer de agricultores)fue pionera y abrió el camino a las que vinieron después, como cuando se apuntó a un curso donde sólo iban hombres, pero también le tocó sufrir las consecuencias. «Mi hija no me llamaba mamá porque no sabía que yo lo era. Pensaba que su madre era mi suegra, porque era quien la cuidaba. Yo estaba todo el día trabajando», comenta, ahora divertida.Soledad Fernández se reconoce una mujer con mucha fuerza de voluntad y recuerda como salió del campo para trabajar en una oficina, pero volvió a él «con la serenidad de saber que mi sitio estaba allí».

Fernándes Martínez de Toda Premio Diario La Rioja a toda una vida «He sido muy afortunado porqueme he podido dedicar a lo que quería»

Fernando Martínez de Toda fue a la universidad engañado por sus amigos Juan Carlos Sancha y Pedro Balda. Le dijeron que había que valorar unos proyectos de viñedos singulares, y una vez allí se encontró con que era el acreedor del premio Diario LARIOJAa toda una vida, que no se desvela hasta la misma gala.

El profesor recién jubilado, al que Pedro Balda calificó como «el padre de la viticultura española actual» aseguró que ya no se va a fiar más de sus amigos («ya me la liaron en mi última clase») y bromeó: «Esto no se hace. Si lo sé me afeito», aunque luego en serio afirmó: «Siento pudor con esta cosas».

Martínez de Toda aseguró a un auditorio que aplaudió con fuerza su galardón que «he sido muy afortunad. He podido trabajar toda mi vida en lo que quería, he creado conocimiento y además lo he hecho en mi tierra, que eso también creo que es muy importante».