El futuro presidente de ARAG-Asaja pide una organización «fuerte y unida» Eduardo Pérez Hoces, junto al resto de integrantes de su candidatura, ayer en la plaza de San Bartolomé de Logroño. :: Justo Rodríguez Su lista, compuesta por 23 hombres y 3 mujeres, será elegida pasado mañana en una asamblea en la que se ratificará la expulsión de los 14 críticos de Avira ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA LOGROÑO. Martes, 4 diciembre 2018, 23:27

«Necesitamos una organización fuerte, reivindicativa y, sobre todo, unida. Así quiero que siga siendo ARAG-Asaja, porque esa será la única manera de conseguir los grandes retos que tienen los agricultores y ganaderos riojanos por delante, con lucha y talante negociador». Eduardo Pérez Hoces, que será designado pasado mañana, viernes, presidente de ARAG-Asaja, presentó ayer a los 23 hombres y 3 mujeres que le acompañan en la candidatura, la única presentada. Nueve de ellos ya formaban parte de la lista designada en diciembre del 2014 que lideraba Javier Rubio y 17 debutan en la dirección.

«Como ven no soy un hombre de paja y los hombres y las mujeres que me acompañan, tampoco», destacó durante su intervención Pérez Hoces, que desarrolla su actividad agrícola, de viñedos y cereal, en la explotación familiar de Uruñuela y Arenzana de Arriba. El futuro líder de la organización sindical mayoritaria en La Rioja respondía así a las críticas lanzadas en los últimos días por algunos de los catorce socios de ARAG Asaja expulsados, decisión que también se ratificará pasado mañana durante la asamblea que dará comienzo a las 12.30 horas en el restaurante Delicatto de Logroño con la presencia de unos 400 compromisarios de los 3.000 socios que la integran.

LA CANDIDATURA ÚNICA DE ARAG-ASAJA Nombre y apellido Cargo Población Eduardo Pérez Hoces Presidente Nájera Ernesto Sáenz Yustes Vicepresidente Tudelilla Guadalupe López Fernández Tesorera Alfaro Jesús Sicilia Ausejo Vocal Comité Ejecutivo Alberite Jaime Carmelo Urbina Bartolomé Vocal Comité Ejecutivo St Domingo Juan Luis Martínez Lacanal Vocal Comité Ejecutivo Uruñuela Diego Espinosa Peso Vocal Comité Ejecutivo Fuenmayor José Antonio Rubio Vocal Comité Ejecutivo Aldeanueva Alejandro Las Heras Pérez Vocal Junta Directiva Medrano Álvaro Barahona Terrazas Vocal Junta Directiva Casalarreina Álvaro Cantera Abaigar Vocal Junta Directiva Haro Jesús Pérez Cristóbal Vocal Junta Directiva Calahorra Gregorio López Negueruela Vocal Junta Directiva Haro Santiago Rubio Ruiz Vocal Junta Directiva Aldeanueva Miguel Ángel Fernández Mayayo Vocal Junta Directiva Galilea Vicente Gallarta Sáez Vocal Junta Directiva Uruñuela Rodrigo Fernández Fernández Vocal Junta Directiva Sta Engracia José Manuel Ruiz Madrazo Vocal Junta Directiva Logroño Javier Ruiz Barricarte Vocal Junta Directiva Aldeanueva Jesús Martínez Nalda Vocal Junta Directiva Nájera Ricardo Achútegui Puerta Vocal Junta Directiva Calahorra Adrián Benés Merinero Vocal Junta Directiva Cordovín Borja García-Baquero Bernáldez Vocal Junta Directiva Haro Eusebio Ortega Iturriaga Vocal Junta Directiva Igea David Orodea Martínez Vocal Junta Directiva Cárdenas Ana Pérez Sáenz Vocal Junta Directiva Quel Mónica Magaña Izquierdo Vocal Junta Directiva Huércanos

La crisis abierta por los críticos de la organización, todos ellos miembros también de la Asociación en Defensa de la Viticultura de La Rioja Alta (Avira) sobrevoló la comparecencia de ayer de Pérez Hoces en la Casa de los Periodistas y lo hará en la asamblea del viernes. Sin miedo a una escisión o una ruptura en La Rioja Alta -«Yo soy de La Rioja Alta y espero no marcharme nunca de ARAG-Asaja porque apoya tanto a La Rioja Alta como a La Rioja Baja y a La Rioja en su conjunto»-, el candidato, que ha contado con 367 avales, más del doble que los exigidos, destacó que «expulsar a un grupo de personas siempre es doloroso, yo como socio no me gusta expulsar a nadie, pero para la convivencia de un colectivo hay que seguir unas normas de convivencia y si un grupo las rompe...».

Y un mensaje más para quien quiera oírlo: «Lamento las críticas negativas e interesadas que cuestionan mi candidatura porque considero que se dirigen más a dañar la imagen de ARAG-Asaja que a impulsarla». Pérez Hoces, de 29 años y con un grado superior en Enología, explicó que sus razones para aceptar el reto son, además de «querer garantizar la actividad para los agricultores y ganaderos riojanos y que podamos vivir de ella», su convicción de que «los jóvenes debemos de ser mucho más participativos. Ser joven no significa ser irreflexivo, caprichoso ni inestable; es más, la dosis de rebeldía que se achaca a los jóvenes espero no perderla nunca porque es la actitud que hará que sea crítico y reivindicativo y evitará que me conforme con la situación que el sector agrario tiene».