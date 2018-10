La futura norma riojana del suelo no urbanizable prevé hoteles en bodegas y casetas rurales

Logroño. Las bodegas podrán construir hoteles en suelo no urbanizable de sus instalaciones y las casillas o casas de aperos, bajo su nueva denominación de casetas rurales, podrán utilizarse para el ocio y el fin de semana. Estas son algunas de las novedades del proyecto de la Directriz de Suelo No Urbanizable de La Rioja, que el Consejo de Gobierno aprobará a finales de año o principios del 2019, según avanzó ayer el consejero de Política Territorial.

Carlos Cuevas compareció ayer en la Cámara, a petición propia, para informar de la tramitación de la directriz, en periodo de exposición pública hasta hoy, que sustituirá al Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMAN) de 1988. Cuevas detalló que la norma afecta al 60% del territorio y establece ocho espacios de ordenación divididos en 136 áreas. Tras recordar que la directriz «establece una restricción mínima de los usos que se puedan dar por cada espacio y área», citó como novedad la posibilidad de que «las bodegas instalen hoteles en suelo no urbanizable, siempre como actividad complementaria y subordinada a la principal».

Sobre las casillas anunció que se denominarán casetas rurales «para dar cobertura a una actividad que está ahí y no podemos esconder. En muchos casos no son sólo de aperos, sino edificaciones para el disfrute en el medio rural. Se podrá disfrutar del suelo no urbanizable para el ocio, para el fin de semana... pero en el suelo no urbanizable ni está previsto ni permitido el uso residencial, salvo en contadísimas excepciones», aseveró, para detallar que pueden tener 20 metros cuadrados en parcelas de entre 500 (superficie mínima para edificar) y 1.000 metros y 40 a partir de ahí.