«Algo no funciona cuando el análisis de los bancos y el de la ciudadanía son tan opuestos»

Para Germán Cantabrana, la intervención de Ceniceros basculó «entre la autocomplacencia y el mitin político» con nulas dosis de realismo. «Nos ha contado que toda La Rioja va de maravilla porque se lo ha preguntado al BBVA», prologó el portavoz del Grupo Podemos. «Nosotros, sin embargo, se lo hemos preguntado a la gente de la calle, desde asociaciones y profesionales hasta los trabajadores de la administración pública, y su percepción no tiene nada que ver con la del presidente». «Algo no funciona cuando el análisis de los bancos y el de la ciudadanía son tan radicalmente opuestos», infirió para concluir que «no se puede estar a la vez con los bancos y con los riojanos». Para Podemos, el discurso pecó de electoralismo al desgranar proyectos de una próxima legislatura «en la que parece que Ceniceros se ve ganador, pero nosotros lucharemos para que no sea así».