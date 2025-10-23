Fuertes vientos a la espera de un lluvioso fin de semana Valdezcaray marcó el máximo con rachas de 136 kilómetros por hora en una jornada con incidencias leves a primera hora de la mañana

Sergio Martínez logroño. Jueves, 23 de octubre 2025, 21:52 Comenta Compartir

Los riojanos pudieron sentir durante la madrugada de ayer la llegada de la borrasca Benjamín, que mantuvo en alerta a buena parte de la península y en aviso amarillo a la región por las fuertes rachas de viento anunciadas. Fue en esas primeras horas del día cuando más se hicieron notar, cuando se registró la máxima del día con 136 kilómetros por hora en Valdezcaray, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se reseñaron más que incidencias leves (algunas caídas de ramas, mobiliario urbano...) por esas rachas de viento matutinas, que dejaron un tiempo más calmado para el resto del día. Las estaciones meteorológicas del Gobierno de La Rioja registraron rachas de 112,3 km/h, de 110,2 en Arnedillo, de 97,9 en Ocón y de 96,5 en Aguilar del Río Alhama. Por encima de los 80 kilómetros por hora se situaron Urbaña con 88,2, Ezcaray con 82,8 y Santa Marina con 80,3. Logroño, por su parte, se quedó en 65,5 km/h de máxima, una velocidad más moderada pero que se hizo notar en el inicio de la jornada laboral y escolar de la capital riojana. Datos similares se recogieron en otras cabeceras como Haro, Nájera, Santo Domingo o Calahorra.

RACHAS DE VIENTO Estación

Velocidad (km/h)

Valdezcaray 136

Logroño 65,5

Haro 73,4

Nájera 65,9

Santo Domingo 65,2

Torrecilla 73,1

Calahorra 66,6

Alfaro 37,8

Esta situación anticipaba el cambio en las condiciones meteorológicas que se impondrá en los próximos días, con precipitaciones y bajón térmico después de un mes de octubre muy seco y con elevadas temperaturas. De hecho, el miércoles se alcanzaron los 25,8 grados en Logroño, una situación parecida a la del resto de municipios de la ribera del Ebro.

Después del anticipo, mañana sábado se producirá la entrada definitiva en un tiempo otoñal, con altas probabilidades de lluvia durante todo el fin de semana y un descenso de temperaturas hasta los 14 grados de máxima. A partir del lunes regresa la estabilidad, con una leve subida en los termómetros y cielos despejados, una vez pasada la borrasca Benjamín.