Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos

La planta de IAC Group en el polígono industrial de El Sequero, dedicada a la fabricación de componentes para la automoción sobre todo exteriores como ... parachoques o molduras pintadas y que cuenta con una plantilla de 360 trabajadores, entrará este próximo 1 de noviembre en una nueva dimensión. La factoría de Agoncillo pasará ese día a formar parte de la multinacional Flex-N-Gate que cuenta con 27.000 empleados repartidos por todo el mundo y factura 6,6 billones de dólares al año.

Responsables de esta compañía tanto a nivel de España, donde la nueva propiedad cuenta ya con ocho plantas en Barcelona, Pamplona, Valladolid y Zaragoza, como de Europa junto a los directivos de la fábrica riojana han informado este miércoles a la plantilla de la nueva etapa que se inicia dentro de tres días. El mensaje lanzado por los nuevos dueños ha sido claro: el objetivo es crecer. La operación de compraventa «se enmarca en un escenario de cambio de estrategia por parte de IAC Group que hace un año y medio decidió deshacerse de activos como las plantas de Logroño y Pedrola en Zaragoza -la fábrica aragonesa, con unos 70 operarios, depende orgánicamente de Agoncillo-», ha explicado a Diario LA RIOJA el director general de la planta riojana, Fernando Martínez.

La crisis que afecta al sector de la automoción prácticamente desde la pandemia tuvo que cambiar en la decisión de IAC y la llegada de Flex-N-Gate es considerada dentro de las instalaciones de El Sequero como una «gran oportunidad» para crecer tanto en número de trabajadores como en proyectos de fabricación y cartera de clientes. Flex-N-Gate «no tiene en España una planta como la nuestra» -de piezas de plástico con pintura como parachoques, molduras o rejillas para los vehículos- y esto también puede permitir a la multinacional un acceso más fácil a determinados clientes. Y a la inversa «nuestra planta de Agoncillo también se va a beneficiar de formar parte de un grupo que trabaja con todos los fabricantes de coches a nivel mundial», ha añadido Martínez.

Los principales clientes de la factoría de El Sequero son Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), Seat en Martorell (Barcelona), Volkswagen en Pamplona, Mercedes en Vitoria e Iveco en Madrid. Ahora esta relación puede crecer de manera notable «porque existe un conocimiento por parte de Flex-N-Gate de nuestro trabajo» y, en definitiva, del buen hacer de la cadena de producción.

La multinacional que tomará el relevo de IAC Group cuenta, por su parte, con diferentes líneas de fabricación para la industria del automóvil: electrónica, mecánica, iluminación, chapa, pintura, plástico... Fundada en 1978 por Shahid Khan, que sigue siendo el dueño y gestor de la compañía, revolucionó desde su nacimiento el mercado de los parachoques en Estados Unidos con un innovador diseño de una sola pieza de paragolpes que hoy aún se considera una referencia. Su creatividad siempre ha estado viva y tiene más de 850 patentes en todo el mundo.

Estados Unidos es su mercado de referencia con 33 plantas y tiene otras 15 en Canadá y 8 en México. En Europa cuenta con cinco fábricas en Francia, dos en Alemania y una en Italia. Asimismo, tiene una factoría en Argentina, India, China y Japón.