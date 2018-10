La Justicia archivó directamente 64 casos el año pasado por tener los acusados menos de 14 años El Ministerio Público alerta del repunte de los delitos contra la libertad sexual y de violencia de género y doméstica entre los jóvenes LUIS J. RUIZ Logroño Jueves, 18 octubre 2018, 20:37

Los casos más extremos tuvieron lugar en el País Vasco y en Cataluña. El 23 de diciembre del 2017 el exjugador del Amorebieta Ibon Urrengoetxea, de 43 años, moría en pleno corazón de la capital vizcaína después de ser golpeado por dos menores de edad, uno de ellos de 13 años. Dos años antes, en abril del 2015, otro chico de 13 años entró en el Instituto Joan Fuster de Barcelona, en el distrito de Sant Andreu, con una ballesta, acabó con la vida de un profesor de 35 años e hirió a otras cuatro personas. Ambos tienen en común su condición de inimputables. La ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece que es aplicable solo a mayores de catorce años y menores de dieciocho y que si el delincuente tiene 13 o menos años se aplicará «lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil». Es decir, responsabilidad patrimonial de sus padres o tutores. La Justicia archivó sus casos.

Ese mismo camino fue el que, en La Rioja, recorrieron durante el 2017 un total de 64 diligencias preliminares iniciadas por el Ministerio Fiscal que, tras tener conocimiento de que se había registrado un delito, puso fin a esa fase de investigación al constatar que el presunto responsable aún no había cumplido los 14 años de edad y que, por lo tanto, no era responsable penalmente de nada. La cifra es la más elevada del último quinquenio, periodo en el que, cada año, se archivaron entre 42 y 58 investigaciones por la inimputabilidad de su autor. En el agregado nacional fueron 8.553 las diligencias que se abortaron por ser el presunto autor de los hechos menor de 14 años. Es también, junto a la del 2016 (9.496 archivos), la cifra más alta del quinquenio.

Menos casos en La Rioja

Más allá de esa evolución de la delincuencia 'infantil', durante el año 2017 y según se desprende de la última Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, las causas abiertas contra jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 fue ligeramente inferior a la de un año antes. Así, frente a las 362 diligencias preliminares abiertas el año pasado, en el 2016 se registraron 372. De igual manera, el número de casos que 'fructificó', es decir, en los que se tramitaron los oportunos expedientes de reforma que acabaron sentando al presunto delincuente ante el juez de menores, también se contrajo en el 2017: 154 (56 de ellos por delitos leves) frente a los 165 de un año antes. La tendencia riojana es antagónica a la del conjunto del Estado en donde «se ha registrado un incremento de la delincuencia juvenil» (pasando de 27.279 a 28.284 expedientes de reforma), advierte la Fiscalía General del Estado en su informe anual.

Por el camino, además de los casos de inimputabilidad, también se quedaron 53 investigaciones que se archivaron por causas no concretadas y otras 83 por desistimiento (la Fiscalía decide no actuar). Estas últimos son, entre otros, hurtos leves en comercios en los que el autor no tiene antecedentes; amenazas, injurias y lesiones leves en las que están imputados menores y adultos; casos en los que es patente el arrepentimiento o la reparación del daño; y cuando son incidentes en colegios de poca gravedad y la autoridad escolar ya ha intervenido.

En su análisis, la Fiscalía apunta que «no se ha observado la existencia de organizaciones ideológicas que se enfrentan entre sus componentes, con amenazas, insultos y agresiones mutuas entes sus integrantes», pero alerta de que «sí se ha observado un incremento en los delitos patrimoniales (robo, hurto ,daños), en los que atentan contra la libertad sexual (agresiones y abusos sexuales) y en violencia domestica y de género y lesiones».

Además hace referencia expresa a los dos casos más graves registrados durante el ejercicio anterior: un menor detenido por homicidio en grado de tentativa y otro por abuso sexual con penetración. Junto a este último, apunta la Fiscalía que se tramitaron dos expedientes de reforma por agresión sexual (uno de ellos ya cerrado con sentencia condenatoria y otro más sobreseído por falta de pruebas). En cuanto a los casos de abuso, «constan dos pendientes de audiencia y el más grave de ellos, por la naturaleza de los hechos (presunta violación anal) se adoptó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado desde el primer momento y está en trámite de instrucción a la espera de una [prueba] pericial para poder formular escrito de alegaciones al ser esencial para acreditar la existencia o no de penetración ante la negación de tal hecho objetivo por la víctima en su exploración por la psicóloga forense».

Entre los delitos graves, el más reiterado es el de violencia doméstica (32 casos), «la mayor parte de ellos denunciados por delitos de malos tratos en el ámbito familiar en los que los progenitores solicitan la adopción de una medida de alejamiento».