La Fiscalía riojana alerta del aumento de casos de violencia de género entre los más jóvenes En el 10% de los supuestos de maltrato denunciados en el 2017, la víctima tenía menos de 20 años y en doce de ellos, entre 16 y 17 CARMEN NEVOT Logroño Viernes, 28 septiembre 2018, 20:01

Cada vez se denuncian más casos de violencia de género y cada vez los protagonistas son más jóvenes. Esa es la conclusión, a grandes trazos, que se extrae de la memoria de la Fiscalía de La Rioja del 2018 con datos relativos al 2017. Un año en el que en casi el 10% de los episodios denunciados, -51 de 540- la víctima no superaba los 20 años, doce de ellas tenían entre 16 y 17 y una ni siguiera llegaba a los 16. Lo mismo ocurre con los agresores que, al igual que sus víctimas, son cada vez más jóvenes. 21 de ellos no tenían más de 20 años, frente a los 16 del 2016.

Un fenómeno en auge que, el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern, atribuye a la «falta de habilidades, recursos y mecanismos para arreglar los conflictos de otra manera, quizá porque están metidos en el ordenador y no se relacionan y no tienen otras habilidades, pero lo cierto es que enseguida recurren a la violencia». Claro que no la ejercen sólo menores contra menores, también cada vez más menores descargan su agresividad contra sus padres y abuelos.

Para buscar un culpable basta, según Stern, con mirar a la sociedad en general, a los padres y a las redes sociales. En su opinión, sólo los colegios estarían en su mayoría exentos de responsabilidad porque, por lo general, «se les enseña bastante bien el respeto al prójimo».

El fenómeno no deja de ser chocante en un momento en el que hay abundante publicidad en contra de la violencia de género y en el que se da más información que nunca en los centros escolares para saber lo que es el respeto al otro. Sin embargo, «no lo están haciendo, al contrario, cada vez hay más violencia de género entre chavales de menos edad», insiste.

En los casos en los que los jóvenes ejercen violencia sobre sus parejas hay, además, una serie de componentes emergentes, como los «celos exagerados y un concepto del honor equivocado». Chicas muy jóvenes van a los juzgados para revelar reiteradas situaciones de control a través del teléfono móvil. Episodios en los que sus parejas les piden que se saquen fotos y se las envíen para cerciorarse de que están en el lugar en el que les dicen e incluso les piden que se ponga fulanito para asegurarse de que están con quienes dicen que están.

Al contrario de lo que es, señala Stern, «las jóvenes lo asimilan como una muestra de amor y se dejan manipular de una manera importante y con muy poca madurez». Además, «estos chavales empiezan a tener relaciones muy serias a edades cada vez más tempranas, como si fueran adultos sin serlo».

26 denuncias más en el 2017

A lo largo del año pasado, según recoge la mencionada memoria de la Fiscalía, con datos facilitados por la delegada del Gobierno para la violencia de género, se interpusieron 540 denuncias, el 5% más que un año antes cuando se registraron 514.

En cuanto a la nacionalidad, casi en el 60% de los casos la víctima era española y en el resto, extranjera. Prácticamente la misma proporción se repite entre los agresores. Por edades, el grueso de las denunciantes (34,3%) se encontraba en la franja de edad de 31 a 40 años, la más numerosa también entre los agresores.

El perfil de la víctima se corresponde con una mujer de 20 a 40 años, en su mayoría mantiene una relación de convivencia con su agresor y es habitual que denuncie maltrato físico y psicológico al mismo tiempo. El 39,5% presentaba lesiones, frente al resto que no tenía.

Al igual que ocurrió el año pasado, la memoria constata un incremento de la violencia intraconyugal y también de la protagonizada entre excónyuges. Por contra, disminuye la de las exparejas y se incrementa ligeramente entre las parejas de hecho. Por procedencia, la mayoría de las denuncias se interpuso en Logroño (311).