La Fiscalía cree probados los abusos sexuales y mantiene la petición de tres años de cárcel Fiscal y abogados durante el juicio que se ha seguido en la Audiencia Provincial de Vizcaya contra el profesor riojano. :: fernando gómez El Ministerio Fiscal advierte de que si se le aplica el nuevo Código Penal al acusado logroñés la pena bajaría a 20 meses KOLDO DOMÍNGUEZ BILBAO. Viernes, 19 octubre 2018, 00:15

Visto para sentencia. El juicio del 'caso Gaztelueta' concluyó ayer en la Audiencia Provincial de Vizcaya con la presentación de los informes de conclusiones de las partes. La Fiscalía mantuvo su petición de tres años de cárcel para el antiguo profesor logroñés del colegio de Lejona acusado de haber abusado sexualmente de uno de sus alumnos. Para el Ministerio Público, en la vista ha quedado probado que el docente abusó de J.C. en su despacho durante las sesiones de tutoría que mantuvo con él 1º y 2º de la ESO.

Según el fiscal Alejandro Torán, el profesor puso en marcha a lo largo de dos cursos un «plan preconcebido con fines libidinosos». Pero de los hechos enjuiciados no hay testigos de referencia y la «única prueba directa» que hay son los testimonios del procesado y la víctima. «¿Y a quién creemos? ¿Qué testimonio es válido para romper la presunción de inocencia?», se preguntó Torán de forma retórica. Según la jurisprudencia de la propia sala y del Tribunal Supremo, para darse por buena una narración de este tipo debe acreditarse que se trata de «una declaración creíble, sin un móvil de venganza y que sea persistente en el tiempo y sin contradicciones». «Si no supera ese triple filtro, debe ser eliminada», apuntó.

El fiscal acepta que la narración de J.C. cumple las dos primeras premisas, pero no así la tercera, al menos en su integridad. Estima que el joven ha mantenido desde su primera declaración y hasta su testimonio la pasada semana en la vista sólo la acusación de que el profesor le «acariciaba, le enseñaba fotos de mujeres desnudas en el ordenador de su despacho y le realizaba tocamientos en los muslos, espalda, pecho, trasero y, hasta en cuatro ocasiones, en los genitales por dentro de la ropa». Por ello, estos hechos los da por buenos y los mantiene en sus conclusiones.

Sin embargo, el joven no expuso desde el principio una parte de los hechos, los que se refieren a que el procesado le obligó a masturbarse frente a él y que le introdujo bolígrafos por el ano. Esto último lo expuso por vez primera en 2015, cuando presentó su querella en el juzgado y que lo que contó entonces difiere de lo que describió la pasada semana en el juicio. El fiscal cree que no se da, por lo tanto, el elemento de «persistencia en la incriminación», y en consecuencia, esa parte del testimonio no supera el triple filtro y lo desestima. Pese a la supresión de esos dos abusos, el fiscal estima que los otros actos que sí admite justifican la acusación de un delito continuado de abusos sexuales.

En sus conclusiones, el Ministerio Público también planteó al tribunal una «calificación alternativa» para los hechos denunciados, en función del Código Penal que aplique. Si se recurre al antiguo, al que estaba vigente en 2008 (año en el que comenzaron los presuntos abusos), la petición de pena sería de tres años. Pero si se decanta por el actual, abriría la puerta a una rebaja sustancial de la condena, que quedaría en 20 meses de cárcel. De darse este caso y el profesor es condenado, no llegaría a ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales.

La sentencia pondría hacerse pública en un plazo de 5 o 6 semanas.