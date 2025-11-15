El fiscal pide cinco años de cárcel a una mujer por vender heroína en una vivienda de Logroño La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará este lunes la vista oral por estos hechos

La Rioja Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

El fiscal pide 5 años de cárcel y el pago de una multa de 740 euros a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, por vender heroína en una vivienda de Logroño.

La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará este lunes, 17 de noviembre, la vista oral por estos hechos, que se remontan al año 2021, según detalla el fiscal en su escrito de acusación.

La acusada, de 27 años y nacionalidad española, destinaba su lugar de residencia a la venta de sustancias estupefacientes, en pequeñas dosis a partir de 10 euros, según recoge Efe.

Temas

Heroína

Logroño