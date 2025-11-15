LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Audiencia Provincial de Logroño. L. R.

El fiscal pide cinco años de cárcel a una mujer por vender heroína en una vivienda de Logroño

La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará este lunes la vista oral por estos hechos

La Rioja

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El fiscal pide 5 años de cárcel y el pago de una multa de 740 euros a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, por vender heroína en una vivienda de Logroño.

La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará este lunes, 17 de noviembre, la vista oral por estos hechos, que se remontan al año 2021, según detalla el fiscal en su escrito de acusación.

La acusada, de 27 años y nacionalidad española, destinaba su lugar de residencia a la venta de sustancias estupefacientes, en pequeñas dosis a partir de 10 euros, según recoge Efe.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  8. 8 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  9. 9 El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»
  10. 10

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fiscal pide cinco años de cárcel a una mujer por vender heroína en una vivienda de Logroño

El fiscal pide cinco años de cárcel a una mujer por vender heroína en una vivienda de Logroño