El fiscal pide 13 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa

El Ministerio también solicita 1.280 euros de multa y la indemnización a las víctimas por los daños y las secuelas sufridas el 6 de enero de 2020, que superan los 17.000 euros

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:25

El fiscal pide una pena de 13 años de cárcel para un hombre de 37 años acusado de ser el presunto autor de herir a cuatro personas en una agresión perpetrada en la madrugada del 6 de enero de 2020 en una discoteca de Logroño. El juicio contra el acusado está señalado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Todo sucedió sobre las 06.00 horas del Día de Reyes, momento en el que el varón accedió sin permiso a un reservado de la discoteca, donde agredió a una persona. Le rasgó la oreja izquierda, le hizo perder una cadena de oro y se produjo una pelea entre ambos.

Tras esta trifulca, el acusado salió del reservado y en la proximidades, consciente del riesgo que ello suponía, cogió un vaso de cristal en una mano y una botella con el culo roto en la otra, con los que arremetió y golpeó al primero y a otro denunciante en esta causa.

El primero de ellos sufrió heridas en la cara y en el oído, por las que precisó una primera asistencia con 6 días de perjuicio básico, pero no le quedaron secuelas, según el informe forense.

El otro perjudicado sufrió una herida en el labio y en el mentón por las que necesitó puntos de sutura, que tardaron en curar ocho días. Le han quedado unas secuelas estéticas.

A otra persona le ocasionó heridas en la nariz y en la cara, de las que también precisó tratamiento médico. Tardaron en curarse ochos días y de también le quedaron secuelas.

El encausado, además, también agredió a otra que fue a separar y a intervenir en la pelea: sufrió una herida superficial en un dedo de la mano derecha. No le han quedado secuelas y no ha reclamado por las mismas.

Por auto de 7 de enero de 2020, se acordó una medida cautelar judicial para el acusado de aproximarse a menos 50 metros de los lesionados perjudicados y de comunicarse con ellos por cualquier medio durante el trámite de la causa. El imputado ha consignado 3.000 euros en el juzgado para reparar parcialmente los perjuicios ocasionados e indemnizar a los perjudicados.

El fiscal ha calificado estos hechos de constitutivos de dos delitos de lesiones y otros dos de lesiones leves, de los que imputa al acusado, a quien también aplica la atenuante de reparación parcial del daño.

Por cada delito, el Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 6 meses de cárcel, 1.280 euros de multa, y la indemnización a las víctimas por los daños y las secuelas sufridas, que superan los 17.000 euros, además del importe de la cadena de oro que perdió uno de los lesionados, y que se acredita en 135 euros.

