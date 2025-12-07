LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Exterior del Palacio de Justicia de La Rioja. Justo Rodríguez

El fiscal pide 4 años y 6 meses de cárcel al acusado de agredir a otro y romperle cuatro dientes en Logroño en 2020

El juicio está señalado para el próximo 10 de diciembre en la Audiencia Provincial

La Rioja

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:38

Comenta

El Fiscal solicita una pena de 4 años y 6 meses de cárcel para un hombre acusado de un delito de lesiones al golpear a ... otro con una llave tras una discusión en un parque de Logroño.

