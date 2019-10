El fiscal pide 5 años y 9 meses de prisión para un acusado de abuso sexual continuado a una menor de 16 años Imagen de la fachada del Palacio de Justicia / Sonia Tercero El procesado, que en el momento de los hechos tenía 42 años, llegó a tocar a su víctima por encima de la ropa, según relata la Fiscalía CARMEN NEVOT Logroño Lunes, 7 octubre 2019, 12:29

La Audiencia Provincial de Logroño sentará en el banquillos los próximos días 21 y 22 de este mes para quien el fiscal solicita cinco años y nueve meses de cárcel por los presuntos delitos de abuso continuado a una menor de 16 años y otro de exhibición de material pornográfico, respectivamente.

De acuerdo con el escrito del Ministerio fiscal, al domicilio del acusado, que en el momento de los hechos tenía 42 años, acudían menores de edad e incluso alguna de ellas llegó a pernoctar.

En conversaciones a través de whatsapp, entre el 2 y el 3 de enero del 2017, el acusado se dirigió a una menor en los siguientes términos: "pues un día nos cogemos juntos una buena borrachera, ven que te acaricio o voy yo, jo nena, me has dejado con ganas me encantaría verte así como estás ahora bajo las mantas amor".

Entre finales del 2016 y principios del 2017, durante la época de Navidad, le dijo a la misma joven: "vamos la habitación" donde, al parecer, y siempre según el relato del fiscal, "llegó en varias ocasiones a ponerle las manos sobre los genitales y el pecho, por encima de la ropa".El procesado también habría puesto películas pornográficas para las viera la menor.

Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que se acuerde una medida de alejamiento del acusado sobre su víctima a una distancia no inferior a 100 metros, así como la incomunicación por diez años. En concepto de responsabilidad civil solicita el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales.