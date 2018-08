La fiesta riojana, una cuestión de género

La Rioja es una comunidad pequeña pero llena de tradiciones. Para todos los gustos y edades, cada comarca cuenta con sus propias festividades que, comúnmente, sacan a relucir su acervo y sus costumbres cada verano. Los pueblos riojanos resplandecen con un extraordinario ambiente festivo en los meses de julio y agosto, aunque también en ocasiones especiales durante el resto del año. ¿El motivo? Las fiestas patronales 'de toda la vida'.

Las tradiciones siempre han estado ahí. Desde su juventud, los riojanos más pequeños aprenden y conviven con ellas, mientras que los mayores son fieles a lo que han visto toda su vida. Con cientos de años de historia, parece un ciclo indestructible. Sin embargo, desde hace unos años, han surgido voces críticas que afirman que las tradiciones deben amoldarse a la modernidad que tiñe la sociedad actual ya que, de lo contrario, estarán destinadas a morir.

Una de las doncellas en la procesión de Sorzano este año. / Sonia Tercero

A raíz de los últimos acontecimientos de este verano, ¿por qué no pueden bailar chicos y chicas en un mismo grupo de danzas?, ¿por qué sólo hay reina de las fiestas y no reyes?, ¿por qué hay caminatas de hombres sin que las mujeres puedan acompañarles?, o ¿qué ocurriría si un hombre pide acompañar a las doncellas? Estas inquietudes cada vez tienen más voz en el 'boca a boca' de los riojanos, sobre todo de los más jóvenes.

Algunas de las tradiciones tienen referencias escritas desde el año 1600. Otras no, pero se acatan igual

Las tradiciones riojanas, al igual que la costumbre como una fuente de derecho subordinada a las leyes, no están escritas. No se recoge por escrito lo que en su día fue acatado por todos y transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Porque no es necesario. Algunos alegan que es un gasto dispensable de tiempo y papel. La historia es la que es y hay que respetarla. Retomando la primera idea del texto: una comunidad pequeña, sí, pero con un gran bagaje cultural, eso es innegable.

Protagonistas de la fiesta

Para muchos, uno de los honores más grandes que puede haber es ser nombrado o nombrada rey o reina de las fiestas. Por ejemplo, en Nájera encontramos estas figuras, pero en Badarán a sus representantes se les llama 'soperos', en Uruñuela 'cigüeñeros' y en Cervera 'alpargateros mayores', aunque históricamente solo se nombraba una reina de fiestas.

Aunque en ocasiones se ha avanzado hacia la igualdad entre sexos, la realidad es que parecen inamovibles

En Calahorra, su tradición obliga a nombrar una reina pero no rey, salvo la peña de 'La Moza' que nombra a la moza, un mozo y varios mocillos. En Alfaro, la costumbre de la reina y las damas murió en los años 80, a pesar de que se intentó recuperar con las figuras de alfareño y alfareña, sin éxito alguno. En Arnedo, donde cada año se nombra una reina y tres damas, se abrió la posibilidad hace un par de años de incluir una figura masculina pero el debate no avanzó en el tiempo. Por último, en Haro, las figuras son el jarrero y la jarrera pero el año pasado, a tenor de que no se presentaron hombres, solo hubo una jarrera. Este año, las fiestas de Haro sí que han recuperado a ambas figuras.

Mujeres de Cervera danzan La Gaita tras los hombres. / Sanda Sáinz

Las doncellas, en algunas comarcas, tienen una importancia similar a los reyes o reinas de las fiestas. Generalmente, solo pueden ser doncellas las mujeres de la quinta que cumple los 18 años. En Cervera, las doncellas son elegidas de una lista que actualmente se compone por 250 nombres. La tradición manda que debe ser una doncella por año y no debe estar casada. Se encarga de colocar una bandera en el tejado de la ermita, que también es basílica. Las doncellas también están presentes en Sorzano, donde son muy populares y conocidas, y en Santo Domingo de la Calzada.

Si un hombre se reivindica y pide participar junto con las doncellas, probablemente lo tendría muy complicado. No se trata de reformar un documento escrito, que la mayoría de tradiciones no tienen, sino de cambiar la mentalidad de unos vecinos que defienden lo que han conocido toda la vida. No se les puede culpar. Los cambios siempre dan vértigo, eso es innegable, y por eso siempre se aplaude a quien consigue romper con lo establecido y pronunciarse, a pesar de que cuente con voces críticas a sus espaldas.

La polémica del verano

La danza se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos de este verano. En Anguiano los danzadores sobre los zancos son ocho hombres dirigidos por un 'cachiberrio', que ni danza ni se pone zancos. Siempre han sido hombres y hasta la fecha nadie ha planteado la posibilidad de que haya mujeres.

En este caso, existen referencias escritas desde el 1603, por lo que si una mujer decidiera reivindicarse y pedir danzar sobre los zancos, casi con total seguridad no sería autorizada. No solo por los papeles antiguos que avalan una tradición como la de Anguiano, sino porque está tan arraigada dentro de los corazones de los vecinos que, simple y llanamente, no pueden concebirse las fiestas de otra forma.

Romería de 'Hombres solos' en San Millán. / DELPÓN

Por lo general, todos los pueblos tienen un grupo de danzas, que comúnmente acostumbran a ser mixtos, aunque en algunos casos son exclusivamente de mujeres, como en Huércanos, o de hombres, como en Ventosa. En algunos casos, se da la circunstancia de que la falta de voluntarios del género masculino para integrarse en la danza obliga a que algunas mujeres u hombres tengan que asumir el papel que tradicionalmente le corresponde al otro sexo.

Como ha ocurrido siempre en la historia, hay que tener valor para reivindicarse. Sobre todo si hablamos de comarcas donde su gente está muy enraizada a lo que ha conocido durante toda su vida. No es fácil, no lo ha sido nunca. Pero no se puede negar que, poco a poco, las cosas están cambiando. Este verano lo hemos visto en Cervera, donde las mujeres piden bailar la danza, o en Nieva de Cameros, donde se han estrenado, y puede que más adelante lo veamos en otras localidades. Cambiar da vértigo, sí, pero ¿por qué no pueden ser los cambios a mejor? La solución puede ser probar.