LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una empleada de hogar limpia una ventana, en una imagen de archivo. Fernando Gómez

¿Qué deben conocer empleador y empleada sobre el nuevo plan de prevención de riesgos laborales?

Las familias tienen que evaluar los posibles peligros y mantener el documento firmado y disponible ante una futura inspección

Juan Marín del Río

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Desde este viernes, los hogares que tengan contratada a una empleada del hogar deben contar con un plan de prevención de riesgos laborales. A continuación, ... le explicamos paso a paso cómo elaborarlo, quién debe firmarlo y qué sanciones puede acarrear no cumplir con la ley. Por el momento, la web www.prevencion10.es presenta incidencias por la alta demanda y ha permanecido inoperativa durante toda la jornada del miércoles y parte del jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  2. 2 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  5. 5 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  6. 6 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos
  9. 9 El Ministerio ordena confinar a todas las aves de corral que se crían al aire libre por la gripe aviar
  10. 10 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Qué deben conocer empleador y empleada sobre el nuevo plan de prevención de riesgos laborales?

¿Qué deben conocer empleador y empleada sobre el nuevo plan de prevención de riesgos laborales?