¿Qué deben conocer empleador y empleada sobre el nuevo plan de prevención de riesgos laborales?

Desde este viernes, los hogares que tengan contratada a una empleada del hogar deben contar con un plan de prevención de riesgos laborales. A continuación, ... le explicamos paso a paso cómo elaborarlo, quién debe firmarlo y qué sanciones puede acarrear no cumplir con la ley. Por el momento, la web www.prevencion10.es presenta incidencias por la alta demanda y ha permanecido inoperativa durante toda la jornada del miércoles y parte del jueves.

1 Qué es y por qué es obligatorio

Desde este viernes, todas las familias con empleadas del hogar deben tener un plan de prevención de riesgos laborales. Esta obligación deriva del Real Decreto aprobado en 2024 y busca proteger la salud de las trabajadoras y equipararlas con el resto de trabajadores del Régimen General.

2 Quién debe cumplirlo

— Empleadores: Cualquier persona que tenga contratada una empleada del hogar, ya sean familias con hijos o pensionistas.

— Empleadas de hogar: Deben colaborar en la evaluación y firmar el plan para que tenga validez legal.

3 Cómo realizar la evaluación

— Acceso a la plataforma gratuita a través de www.prevencion10.es.

— Introducir los datos personales del empleador y de la empleada.

— Completar un cuestionario sobre el hogar y las tareas: presencia de escaleras, mascotas, instalaciones eléctricas, tipos de labores realizadas (limpieza, plancha, cocina, cuidado de menores o personas dependientes, etc).

— La herramienta genera automáticamente medidas preventivas sugeridas que deben implementarse para reducir o eliminar riesgos.

— Descargar el documento final 'Plan de Prevención de Riesgos Laborales'.

4 Firma y conservación

— El plan debe firmarlo tanto el empleador como la empleada.

— Debe estar disponible en caso de inspección laboral.

— Se recomienda guardar una copia física o digital del plan.

5 Sanciones por incumplimiento

— Leves: Entre 2.451 y 9.830 euros.

— Graves o con agravantes: Entre 24.000 y 49.000 euros.

6 Recursos adicionales

— Plataforma web: www.prevencion10.es.

— Atención telefónica gratuita en el teléfono 913 63 43 00, de lunes a viernes, 9:00 a 14:00 horas.

— Materiales específicos 'on line' para el servicio del hogar, con explicaciones sobre posibles riesgos y medidas preventivas para evitarlos.

7 Próximos pasos recomendados

— Chequeo: Informarse sobre el chequeo médico gratuito, previsto por ley, para detectar posibles problemas de salud relacionados con el trabajo.

— Futuro: Mantener comunicación abierta entre empleador y empleada sobre riesgos y mejoras en las tareas del hogar.

8 Resumen

El plan de prevención de riesgos laborales protege la salud de la trabajadora, garantiza la legalidad del empleo doméstico y evita sanciones importantes.