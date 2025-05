Fernández asegura que el Gobierno de Capellán «está ausente, vive de las rentas y es incapaz de gestionar»

Viernes, 30 de mayo 2025, 13:13 Comenta Compartir

La secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, Emilia Fernández, ha analizado los dos años en el Gobierno de Gonzalo Capellán, «dos años en el Gobierno y no de Gobierno, porque no ha habido gestión, solo inercia y una preocupante inacción sin proyectos nuevos, de calado y de futuro para La Rioja». Es evidente que Capellán «preside un ejecutivo intrascendente que gobierna para una minoría de riojanas y riojanos». Y cuando hay que implicarse de verdad ante una situación de emergencia, como es el apagón, «decreta el nivel 3 pasándole toda la responsabilidad al Gobierno de España, no aparece por el centro de coordinación y se monta en su coche oficial para marcharse a un acto en Madrid».

En materia económica, Emilia Fernández ha asegurado que «la nula política económica de Capellán se resume en «devolver más de 20,5 millones de euros para impulsar suelo industrial, renunciar a más de 440 millones de euros de condonación de la deuda y hacer regalos fiscales a los más ricos en esta legislatura que nos van a costar 200 millones de euros a las arcas públicas». Eso sí, mientras tanto, «tiene que recurrir al ICO a pedir 100 millones de euros y se dedica a culpar de sus problemas de liquidez al Gobierno de España porque no hay entregas a cuenta, cuando la realidad es que este año, La Rioja recibirá del Gobierno de España 1.406 millones de euros, 220 millones más que en 2023».

«Capellán gestiona mal y con total improvisación», añade. Esa improvisación «la observamos con constantes cambios en proyectos como el parque digital o el centro de las industrias del español, que se iban a instalar en Logroño y, de momento, han acabado en una carretera nacional». Además, improvisación «observamos también en los estudios de medicina, que ahora se anuncia en el entorno de la UR cuando a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, la propia consejera señalaba que gran cantidad de expertos aconsejan su ubicación cerca del hospital San Pedro». Una vez más, «dudas, improvisación y una ausencia total de una hoja de ruta clara».

La Secretaria de Organización del PSOE ha señalado que los servicios públicos son «los grandes damnificados de la nula gestión del PP». En materia sanitaria, Capellán «ha permitido que sus amigos altos cargos del SERIS se forren con sobresueldos, ha iniciado el desmantelamiento del Hospital de Calahorra, ha manipulado las listas de espera y ha incrementado el dinero para conciertos y para privatizar la sanidad riojana».

En materia de educación, «tenemos más recursos para la concertada y el cheque bachillerato, además de una clara apuesta clara por la FP privada». Y, también, «nos encontramos con una incapacidad en la gestión evidente, ya que no olvidemos que tenemos los comedores escolares más caros del país».

Y por lo que respecta a servicios sociales, el PP ha conseguido que La Rioja «suspenda en materia de dependencia, con un 4,2 de nota y que se penalice a nuestra comunidad en financiación por el incumplimiento de los objetivos marcados a nivel estatal». Todas las medidas adoptadas por el Gobierno en estos dos años «van encaminadas a facilitar el incumplimiento de las ratios mínimas de personal y a empeorar la calidad del cuidado a los mayores y dependientes». Los más vulnerables, ha dicho Fernández, «no están entre las preocupaciones del Ejecutivo de Capellán».

En resumen, el PP «no sabe gestionar, vive de las rentas y se dedica a no hacer ruido y regar de dinero público a todo aquel que lo pida, pero sin ningún tipo de progresividad, ni de justicia social». Y esto en el mejor de los casos, «porque este es el Gobierno que tuvo la peregrina idea de sacar ayudas para la compra de coches de las que se podía beneficiar cualquiera, resida en La Rioja, Murcia, Canarias, Galicia o Cataluña».

Y junto a todo esto, el presidente «da muestras constantes de una falta de lealtad institucional preocupante». El último ejemplo ha sido «tratar de culpar al Gobierno de España de que los profesionales del turno de oficio lleven 6 meses sin cobrar, cuando el único responsable es el Ejecutivo regional». También es preocupante «el flagrante incumplimiento de su promesa de diálogo y transparencia, algo a lo que se comprometió el presidente en su discurso de investidura». Emilia Fernández ha asegurado que «en lo que llevamos de legislatura ha llamado una única vez a los portavoces de la oposición, además de rechazar una y otra vez los acuerdos de región que le hemos propuesto».