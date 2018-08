FECHAS PARA PASAR PÁGINA

7

Diarios amorosos

No es habitual que una mujer se desnude literaria y metafóricamente como lo hizo Anaïs Nin. Ni en los años 30 cuando comenzó a escribir sus diarios con una libertad pasmosa para la época, ni siquiera ahora, cuando cada vez resulta más complicado encontrar una novela erótica verdaderamente sincera y profunda. Ella lo es, incluso en los fragmentos de su serie 'Incesto', donde no se corta en la descripción de su relación incestuosa con su padre, no en vano fueron censurados hasta que murieron todos los que se podían dar por aludidos. No menos son los relatos de su diario 'Fuego' (1934-1937), situados entre París y Nueva York. La relación con Henry Miller es sin duda la más inspiradora de toda su prolija obra literaria, muy probablemente rozó la enajenación mental pero sin él no habría escrito ni la mitad. Aunque por otro lado pudiera contar sus aventuras con sus psicoanalistas y con otros amantes variopintos o sus escarceos lésbicos, claro.