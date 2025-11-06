Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano
Las dos candidaturas se enfrentan por la posible afiliación de miembros de Vinea que unos aseguran y otros no desmienten
Logroño
Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:18
Al menos dos candidaturas se disputarán la presidencia del Partido Riojano en el congreso que se celebrará el próximo 14 de diciembre. A la esperada de Rita Beltrán, hasta ahora vicepresidenta y concejala en Arnedo, se une la opción de Fausto Cambero, quien fue el candidato regionalista a la Alcaldía de Baños de Río Tobía en 2023. Eso sí, al cierre de esta edición, y a falta de menos de tres días de que concluya el plazo de admisión de candidaturas, desde el propio PR+ aseguraron que aún no se había oficializado ninguna. Para optar a la presidencia del partido es necesario estar al corriente del pago de las cuotas de afiliación, no contar con sanciones y disponer de al menos un 5% de avales, es decir, el apoyo de otros afiliados.
Sobre el proceso electoral sobrevuelan voces críticas, algunas de miembros de la asamblea local logroñesa que advierten de un posible acercamiento de Vinea, el partido regionalista en el que algunos de sus miembros, a su vez, tienen pasado de Vox. «Tengo la certeza de que se han afiliado varios miembros de Vinea y se nos niega que se negocia con ellos, cuando se ha llegado a considerar la integración», asegura Ignacio Achútegui, afiliado y miembro de las comisiones permanente y ejecutiva.
Por otra parte, Rubén Antoñanzas, expresidente y concejal en Logroño del PR+, declara que «lo de Vinea no me consta y de la afiliación no puedo hablar» pero señala que «lo de las voces críticas ya ha pasado antes, me parece sano que haya interés en dirigir el partido», aunque considera que él no debe intervenir en el proceso electoral actual.
Al margen de la candidatura continuista de Beltrán, que parecía que no iba a tener rival, la sorpresa llega con la irrupción de Cambero, que ya ha presentado la documentación, a la espera de ser aprobada. «Me quiero presentar por cómo se está desarrollando todo porque en agosto me propusieron entrar en la candidatura de Rita Beltrán y en el grupo de WhatsApp había cierta gente de Vinea, así que me aparté por lo que considero irregularidades», afirma Cambero. El candidato cree que la otra facción «lo tiene todo hecho pero quiero que me oigan porque yo no deseo que me tachen de ultraderechista, así que, si entra Vinea, yo abandono el PR+». Cambero se presenta como «regionalista y progresista» y defiende «la transparencia».
Rita Beltrán confirma que también se presentará, aunque todavía está ultimando su candidatura y no ha entregado la documentación oportuna para ser validada. Sobre la incorporación de personas de Vinea en su equipo, ni confirma ni desmiente. «No puedo dar nombres, cuando se haga pública ya se verá quien está. No obstante, yo soy de abrir puertas y ventanas a gente con ideas regionalistas. Y fortalece a un partido que haya varias candidaturas», expone Beltrán. Sobre los que erigen sobre su bando la sombra de Vinea opina que «las artimañas de confundir y crispar no las comparto, yo soy más honesta que todo eso». «Estamos en un proceso de elección de presidente y cualquier afiliado es libre de presentarse», subraya Beltrán.
Afiliados del PR+ señalan, entre otros, a Iván Herreros y Héctor Narro como los miembros de Vinea que podrían aterrizar en el PR+. Diario La Rioja ha preguntado a Narro, excandidato de Vinea a la Alcaldía de Logroño, si se ha afiliado al PR+ y ha rehusado responder porque «es algo íntimo». También ha consultado a Herreros, excandidato por Vinea a la Alcaldía y excoordinador de Vox en Calahorra, y no ha contestado.