El VII Fárdelej cumple expectativas y busca fecha a finales de junio El festival arnedano contó casi 9.000 personas entre todas las actividades musicales, gastronómicas y culturales ERNESTO PASCUAL Lunes, 16 septiembre 2019, 16:46

«El Fárdelej ha sido un éxito, con las expectativas superadas», sonríe Ernesto García, uno de los directores del festival arnedano disfrutado este pasado fin de semana con su característico maridaje de música y experiencias gastronómicas, culturales y turísticas. Desde esa satisfacción, su equipos y el Ayuntamiento ya trabajan para preparar la octava edición, buscando encajarlo a finales de junio del 2020.

En esta séptima edición, el Fárdelej cambiaba de formato y ubicación en lo musical. Salía de los grandes conciertos en el pabellón multiusos Arnedo Arena para acomodarse en el Teatro Cervantes transformado en sala de conciertos para compartir todo su ambiente con los otros tres escenarios ubicados en el centro de la ciudad del calzado. «La nueva orientación del festival ha sido recibida con entusiasmo por el público -valora García-. Ya trabajamos para completar en el 2020 la transición hacia esta fórmula de colaboración».

En este camino, el Fárdelej se reconduce hacia un festival de pequeño-mediano tamaño. «Hemos encontrado la fórmula de festival más sostenible», apuntó García. Y ante la ajetreada agenda de Arnedo y La Rioja en septiembre, el objetivo es para el próximo es buscar una y estabilizarla a finales de junio.

A la hora del balance, la organización cuenta prácticamente 9.000 personas en todas sus actividades, entre las musicales y las gastronómico-culturales. Entre ellas, más de 1.800 raciones vendidas en el Almuerzo a la Riojana o los cientos de personas de todas las edades que disfrutaron en el mediodía del sábado de los conciertos de La Orquestina Anarco Yeyé y en la tarde del tributo a The Beatles por The Flaming Shakers. Todas ellas, citas gratuitas -la degustación, a 3 euros-. En el Cervantes, a un abono de 30 euros las dos jornadas ó 22 cada una, no llegaron a 300 las entradas vendidas para la noche del viernes con el rapero Sharif y el pop electrónico de Amatria y algo más de 500 para la del sábado con el americana acústico de Arizona Baby y el pop-rock emocional de La Habitación Roja. Desde ahí, el objetivo de convencer de que más público disfrute de los conciertos en el Cervantes. «Hay que apoyar comprando el abono o entradas, porque es apoyar todo el festival, que hace posible todas lasa actividades, y a mi ciudad, que recibe muchos visitantes de fuera de Arnedo», invita García.

El descubrimiento del Teatro

Acostumbra el Fárdelej a transformar los espacios que le acogen. Lo hizo con el Arnedo Arena. Y en esta edición con el Teatro Cervantes. «Recibir el Fárdelej era un reto para el Cervantes, pero ha demostrado que cumple con las condiciones para ser una sala de conciertos -aplaudió el alcalde, Javier García-. Me fui convencido de que hay que explorar sus muchas posibilidades». En este balance, el agradecimiento se subrayó en los trabajadores municipales que han colaborado con el festival.