Fachada principal de la sede de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, donde se ubica la Dirección General de Servicios Sociales. Justo Rodríguez

La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar

El Gobierno riojano, con la colaboración de AFAAR, refuerza su estrategia por la desinstitucionalición de los niños bajo su tutela

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:13

Hogar dulce hogar. El Ejecutivo regional insiste en el refuerzo de su estrategia de desinstitucionalización de los menores bajo tutela de la administración y, con ... el apoyo de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), hace nuevos llamamientos al compromiso y la concienciación sociales para constituir nuevos núcleos familiares para aquellos menores bajo el cobijo de los recursos del paraguas de Políticas Sociales.

Te puede interesar

