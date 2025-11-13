La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar

Hogar dulce hogar. El Ejecutivo regional insiste en el refuerzo de su estrategia de desinstitucionalización de los menores bajo tutela de la administración y, con ... el apoyo de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), hace nuevos llamamientos al compromiso y la concienciación sociales para constituir nuevos núcleos familiares para aquellos menores bajo el cobijo de los recursos del paraguas de Políticas Sociales.

La red solidaria no ha parado de crecer, pero precisa de un refuerzo extra, ya que en la actualidad hay todavía 41 pequeños de entre 0 y 14 años en la comunidad que viven en acogimiento residencial, en pisos hogar del Gobierno de La Rioja, para los que se buscan familias que puedan ofrecerles un entorno afectivo y, sobre todo de mayor estabilidad.

Todos los expertos coinciden en las bondades de un programa que funciona con éxito en la comunidad desde hace años. De hecho, ahora hay 96 menores en la región en situación de acogimiento familiar formalizado desde la administración pública: 19 de ellos en la modalidad de urgencia, 30 en la de temporal y los restantes 47 en permanente. De ellos, 43 son niños y 53 niñas, acogidos por 83 familias riojanas, de las cuales 62 son familias extensas (abuelos, tíos...) y 21 familias ajenas.

Además hay 14 menores en guarda en familias, 4 con fines de adopción y 10 más cuya guarda se ejerce por resolución judicial en familia extensa.

«El acogimiento familiar es una prioridad dentro de nuestras políticas de protección a la infancia. En La Rioja, más de la mitad de los menores tutelados ya viven con familias, y seguimos trabajando para que cada niño y niña crezca en un entorno de afecto, estabilidad y seguridad», insistía hace unos días Marta Gómez, directora general de Servicios Sociales, durante la presentación del II Ciclo de Cine de Acogimiento Familiar, que hoy, 13 de noviembre, celebra su segunda cita en los Cines 7 Infantes de Logroño, con entrada gratuita hasta completar aforo.

«Apostamos por la desinstitucionalización y, aunque evidentemente, los menores que están en los pisos hogar están atendidos perfectamente por profesionales maravillosos, nuestra prioridad dentro del sistema de protección de menores es el acogimiento familiar, que el menor pueda estar en el seno de una familia, porque es donde pueden desarrollarse de una forma plena e integral», defendía recientemente la directora general en declaraciones a Diario LA RIOJA.

Tanto desde el Ejecutivo de La Rioja como desde AFAAR se incide en que cualquiera puede solicitar convertirse en familia de acogida, sea un núcleo tradicional, monoparental, con hijos o sin ellos o una pareja de mujeres o de hombres. El proceso es tan sencillo como presentar la solicitud en Servicios Sociales, ser citado a una entrevista informativa y tras un proceso de revisión y una fase de valoración de idoneidad y ser declarado apto, realizar la formación.

Para informarse se puede telefonear a la Dirección General de Servicios Sociales, sección de Acogimiento Familiar y Adopción, al 941 29 43 61, o a AFAAR, al 695 245 001 y en su correo, afaarioja@gmail.com.

La familias de acogida cuentan con apoyos económicos y el respaldo constante de la Administración y sus recursos técnico profesionales y jurídicos.