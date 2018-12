La falta de acuerdo para el Presupuesto del 2019 aboca al Gobierno a prorrogar el actual El Ejecutivo estudiará ahora «partida a partida» las opciones de aplicar los nuevos proyectos a la vez que afea a la oposición su postura «destructiva» TERI SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:53

Se acabó. Ni el reiterado mensaje por parte del Ejecutivo regional de que «daría la batalla» hasta el final ni sus llamamientos in extremis a Ciudadanos para reconsiderar su negativa a consensuar el Presupuesto de La Rioja del 2019 han surtido efecto. Ante la falta de los apoyos precisos y a puertas del pleno que hoy iba a debatir las enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la oposición que con toda seguridad tumbarían el texto del Gobierno, el gabinete de José Ignacio Ceniceros acordó ayer suspender la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio y el de Medidas Fiscales y Financieras, prorrogando así las Cuentas del 2018 durante el próximo ejercicio.

La consejera de Presidencia, Begoña Martínez, justificó la decisión en la «responsabilidad» del Ejecutivo riojano por dotar de estabilidad a la comunidad autónoma tras meses intentando acercar posturas. «Nuestra actitud ha sido proactiva y el esfuerzo negociador ímprobo, pero los grupos se han mantenido en una postura inmovilista y el debate previsto mañana (por hoy) ya se ha celebrado», razonó la también portavoz gubernamental, que apuntó directamente a Cs como 'culpable' de la coyuntura después de que la formación naranja hubiera facilitado sacar adelante las Cuentas desde el inicio de la legislatura. «La mayoría de sus exigencias se han ido cumpliendo, y aunque hemos seguido abiertos a sus demandas, no han sido corresponsables», aseguró para achacar el cambio de posición a «afanes personales y partidistas». «No permitiremos que el Presupuesto sea utilizado como instrumento por ningún candidato en las elecciones primarias de su partido», agregó en relación al proceso interno que Cs encarará en las próximas fechas para conformar su candidatura a los comicios del 2019.

Martínez Arregui extendió las responsabilidades al resto de la oposición. Al PSOE, por negar los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que guiaban el proyecto de ley y que han sido refrendados por el propio Gobierno central socialista; y a Podemos, por supeditar su apoyo al texto del Gobierno riojano a una subida generalizada de impuestos antagónica a la política fiscal del PP. «Los mensajes destructivos han sido constantes, pero no habido ningún proyecto alternativo», abundó la consejera para añadir: «La única alternativa ha sido una coalición de parálisis parlamentaria y mañana (por hoy) sólo cabían dos opciones: o nuestros Presupuestos o la nada».

Negándose así a que la sesión que iba a celebrase en el hemiciclo se convirtiera «en la apertura de ninguna campaña electoral», el Consejo de Gobierno acordó ayer la prórroga de los Presupuestos que han venido rigiendo durante el presente curso. Una situación casi inédita que tiene su último referente en diciembre de 1987 con Joaquín Espert como inquilino del Palacete -las Cuentas del 2016 y e 2017 fueron extendidas, pero sólo de forma limitada y temporal hasta cerrar un acuerdo- y que obligaron a aquel Ejecutivo a presentar un nuevo proyecto de ley que fue respaldado por la Cámara en mayo del año siguiente. Un escenario que ahora descartó el consejero de Hacienda. Por dos razones. «No habría tiempo material porque se conforma con las previsiones que se fijan a mediados de año y, además, al no saber qué medidas propone Cs tampoco habría garantía de que salieran adelante», expuso Alfonso Domínguez.

Y ahora, ¿qué?

En línea con la titular de Presidencia, su homólogo de Hacienda afeó la cerrazón de Cs. «Las Cuentas del 2018 se aprobaron el 1 febrero y el 2 de julio ya anunciaron que no negociarían los del 2019; ¿cómo es posible que en cinco meses dijeran que había incumplimientos si, además, no sabían el contenido del siguiente Presupuesto?», se preguntó para conjugar sus críticas a la oposición con un mensaje de tranquilidad en relación al escenario que ahora se abre. «Tanto las medidas que ya estaban recogidas este año como los servicios públicos tienen la continuidad garantizada», aseveró Domínguez sin renunciar en cualquier caso a los nuevos proyectos pergeñados para el próximo ejercicio. «Se han complicado al extremo, pero no renunciamos a que puedan llegar a ejecutarse», concedió explicando que ahora deberán analizarse «partida a partida» para definir qué puede materializarse con el dinero disponible. En sintonía con ello, el consejero de Educación, Alberto Galiana, aseguró «no rendirse» a articular la gratuidad de cero a tres años explorando todas las vías factibles.