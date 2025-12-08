León, Lisboa, Granada, Brasil, Australia... Fabio Angulo ha recorrido medio mundo con un objetivo: formarse en aquello a lo que se dedica. «Y de cada ... sitio he ido cogiendo lo mejor», destaca este licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que en 2012 fundó su propia empresa de entrenamiento personal (KeepOnTraining) y que ha estudiado en profundidad el cuerpo humano. Y para hacer llegar ese conocimiento a la sociedad, el riojano ha escrito un libro que lleva por título 'La plenitud del movimiento', con el que busca promover un estilo de vida saludable. «Creo firmemente en todo lo que hay en el libro», asegura.

– ¿Es importante hacer ejercicio a todas las edades?

– Antes se pensaba que a partir de los 50 años no se podía hacer ejercicio, pero se ha comprobado que tanto el trabajo de fuerza como el de movilidad resultan fundamentales. Hay que intentar llegar del mejor modo posible a las edades más avanzadas para vivir sin limitaciones, ese es el reto. Nuestro cuerpo es el vehículo más preciado que tenemos y hay que cuidarlo para llegar a esa edad adulta del mejor modo.

– Y, por regla general, ¿lo cuidamos lo suficiente?

– Para contextualizar, en los últimos 30 años el índice de obesidad se ha duplicado en adultos, mientras que en los adolescentes se ha cuadruplicado. El sobrepeso está muy relacionado con el estilo de vida y este es cada vez más sedentario. Usamos en exceso la tecnología y, desde un punto de vista nutricional, cuidamos también menos nuestra alimentación.

– ¿A qué se debe esa tendencia al sedentarismo?

– El estilo de vida ha ido evolucionando. Cuando éramos cazadores recolectores, necesitabas moverte si querías vivir, no había otra opción. Ahora, sin embargo, hay muchísimas alternativas al movimiento y la tecnología nos hace la vida cada vez más cómoda. El problema reside en que, cuando usamos esos avances tecnológicos, perdemos en muchos casos oportunidades para movernos. Ejemplos hay muchos, desde el ascensor hasta las escaleras mecánicas pasando por los patinetes eléctricos o los coches. ¿Por qué no ir al trabajo en bicicleta en una ciudad plana como Logroño donde las distancias no son grandes? ¿Por qué no usamos las escaleras en vez del ascensor? Ahí está la clave.

– ¿Nos hemos vuelto muy comodones?

– La tecnología es buena si la usamos de un modo responsable y esos elementos de los que hemos hablado son fundamentales para las personas que tienen, por ejemplo, cualquier limitación. El problema está en que un porcentaje elevado de la población utiliza las comodidades sin necesitarlas. Lo cómodo vence a lo correcto.

– Hablaba antes de la tecnología. ¿El uso excesivo de las pantallas va en nuestro perjuicio?

– Han existido dos revoluciones en este ámbito. La primera fue el 'smartphone', que era como llevar un ordenador de bolsillo, y la segunda tomó forma de redes sociales. Cuando ambas se juntan forman un cóctel ideado por las personas más inteligentes del mundo que tiene por objetivo que el usuario pase el mayor tiempo posible conectado. Somos muy vulnerables a todo lo relacionado con la tecnología y el 99% de las aplicaciones de nuestro teléfono fomentan el sedentarismo. Así, no es de extrañar que al ir a un parque veas a un montón de niños y adolescentes pegados a una pantalla y eso es algo que a mí me entristece mucho porque recuerdo que mi infancia fue en continuo movimiento.

– ¿Ya desde niños se aprecia, por lo tanto, esa dependencia de las pantallas?

– Totalmente. Hay muchísimos niños de menos de cinco años con sobrepeso porque se fomenta más quedarse en casa jugando 'on line' que salir a la calle o a un parque. La verdadera pandemia es el sedentarismo y hay que luchar contra ella. Hay que poner límites, tanto los padres como en los colegios. En los centros escolares utilizan ahora mucho más la tele o las pantallas que antes y en algunos incluso prohíben el balón porque dicen que genera conflictos. Pienso que sería mucho más adecuado enseñarles a solventar esos conflictos que prohibirles hacer deporte. Las instituciones, de todo tipo, también tienen que fomentar el movimiento.

– En el libro trata el tema del calzado. ¿Cómo afecta llevar un tipo de zapato u otro en el cuerpo humano?

– Ya hay marcas que se han lanzado a hacer el llamado calzado respetuoso o minimalista, es decir, plano, ancho y flexible, pero hasta ahora la mayoría tenía muy poco respeto tanto por la forma de pie como por su función. Leonardo da Vinci decía que nuestros pies son una obra de ingeniería espectacular y no le faltaba razón porque ahí se encuentran el 25% de los huesos del cuerpo humano y no se necesita una tecnología extrínseca para trabajarlos de un modo natural. Así, cuando usamos tacones y levantamos el talón estamos modificando la postura natural y eso influye en las rodillas o en la cadera. Si los cimientos están mal, todo el edificio se ve afectado. Lo mismo sucede cuando estrechamos el pie: estamos modificando su forma natural. Lo que ocurre, en muchos casos, es que lo estético vence a lo correcto.

– ¿Se pueden establecer unos consejos básicos para llevar un estilo de vida saludable con el movimiento como protagonista?

– En el libro, por ejemplo, presentamos una serie de ejercicios de movilidad y de fuerza para las diferentes articulaciones. Todos vienen muy bien para forjar una coraza protectora y vivir sin limitaciones. Aparte, una recomendación básica es buscar situaciones en el día a día para moverse lo máximo posible: subir escaleras, andar... Cosas sencillas, pero que funcionan. Además, es aconsejable hacer un entrenamiento formal, al menos tres veces por semana. En resumen, lo fundamental es establecer unos hábitos saludables en los que la alimentación y el descanso han de jugar también un papel muy importante.

– Mucha gente argumenta que no hace deporte porque no tiene tiempo. ¿Le suena más a excusa o es una realidad?

– Se trata de gestionar las prioridades. A esas personas les preguntaría, por ejemplo, cuánto tiempo pasan escribiendo cosas banales en WhatsApp o viendo contenido sin importancia en redes sociales. Hay que ver cuál es mi prioridad y si, por ejemplo, quedas con amigos, ¿por qué no hacerlo para dar una vuelta en vez de para sentarse en una terraza? No tener tiempo es la excusa típica y lo que habría que hacer es visualizar cómo es nuestra vida diaria para quitar unas cosas y añadir otras.

– ¿Hay también detrás de todo esto un trabajo mental para concienciarse de la necesidad de dar esos pasos?

– Sin duda. Cuerpo y mente tienen que ir unidos. Hay que hacer ejercicio y también pararse y pensar qué estoy haciendo con mi salud. Tenemos una vida, solo una oportunidad, y para mí la clave está en buscar la dicha a través del movimiento.