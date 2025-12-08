LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fabio Angulo posa en el parque del Ebro con un ejemplar de su libro 'La plenitud del movimiento'. JUAN MARÍN

Fabio Angulo

Entrenador personal
«Nuestro estilo de vida es cada vez más sedentario y hay que luchar contra eso»

El riojano ha escrito un libro en el que desgrana los beneficios del movimiento en el cuerpo y, en consecuencia, en la salud

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:24

León, Lisboa, Granada, Brasil, Australia... Fabio Angulo ha recorrido medio mundo con un objetivo: formarse en aquello a lo que se dedica. «Y de cada ... sitio he ido cogiendo lo mejor», destaca este licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que en 2012 fundó su propia empresa de entrenamiento personal (KeepOnTraining) y que ha estudiado en profundidad el cuerpo humano. Y para hacer llegar ese conocimiento a la sociedad, el riojano ha escrito un libro que lleva por título 'La plenitud del movimiento', con el que busca promover un estilo de vida saludable. «Creo firmemente en todo lo que hay en el libro», asegura.

