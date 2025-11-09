Setas para admirar en una temporada para olvidar

Domingo micológico en La Rioja. Los aficionados a las setas han podido disfrutar de las exposiciones y distintas actividades que se han celebrado en localidades ... como Logroño, Ezcaray, Arnedillo o Aguilar del Río Alhama, que han organizado jornadas micológicas como cada año. Aunque en este, el producto en el monte ha escaseado.

Un total de 106 especies de setas, tanto comestibles como venenosas, se han expuesto este domingo junto al edificio de Fundación Caja Rioja en la Gran Vía logroñesa de la mano del Grupo Micológico Verpa. Se trata de una cita habitual para los aficionados a la micología «y ya llevamos 23 años», ha constatado el presidente del colectivo, Antonio Ezquerro. Pero él no recuerda una temporada «de tanta escasez» como la actual, «al menos si hablamos de otoño. No ha llovido prácticamente nada entre septiembre y octubre, ahora he empezado un poco pero ya estamos en noviembre y vamos con retraso».

Con lo que conseguir llevar a la muestra un centenar largo de setas es «todo un logro», pero quienes han recorrido el mostrador se habrán dado cuenta de que «de cada especie había muy poquitos ejemplares». Porque tampoco los aficionados a las setas se las han ido encontrando en sus excursiones por los campos y los montes de La Rioja. Ezquerro ha destacado que «la micología cada vez le llama más la atención a la gente. Quieren saber para diferenciar cuáles se pueden comer, preguntan y eso nos da a entender que nuestro trabajo tiene utilidad».

Los boletus -de diferentes tipos de hongos como aestivalis, edulis, pinophilus o aereus- o los níscalos «son siempre algunos de los que llaman la atención porque también se conocen más», ha apuntado el presidente de Verpa, que tampoco se ha olvidado de otra especie como la trompeta de la muerte.

Ezcaray Setas para pequeños y mayores

Ampliar Exposición de setas en Ezcaray. Justo Rodríguez

La XXXIII edición de las Jornadas Micológicas de Ezcaray cerró este domingo una nueva y multitudinaria edición llena de actividades, organizadas por la Asociación Amigos de Ezcaray. Y lo hizo por todo lo alto, con la muestra y exposición de centenares de especies de setas en la Plaza de la Verdura.

Como cada año, los cientos de asistentes pudieron disfrutar de una degustación mientras disfrutaban de la decoración de grupos micológicos y de la muestra de cultivos de setas a cargo del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja (CTICH).

Una jornada en la que también tuvieron su espacio los más pequeños, como días atrás con la salida infantil. La Plaza del Quiosco estuvo dedicada a la Micología infantil, con unaexposición propia inmersa en mundo de los Gnomos, con hinchables, talleres infantiles y trabajos escolares del CEIP San Lorenzo.

Ttambién hubo sorteo de cestas con setas, botellas de vino, libros de setas y navaja. Todavía queda una de las actividades que ya se ha consolidado dentro de las jornadas, y se celebrará el próximo sábado: a partir de las 18.30 horas, el espacio La Arboleda del Sur acogerá un taller de cocina micológica, en la que participarán los chefs Vicky Sevilla, Marcos Morán y Francis Paniego.

Arnedillo 224 clases diferentes de setas en el frontón

Ampliar Muestra de setas en el frontón de Arnedillo. E. Pascual

Cientos de personas pasearon en la soleada mañana otoñal en el frontón nuevo de Arnedillo ante 224 clases diferentes de setas. Fueron las protagonistas de las XXXIII Jornadas Micológicas, que acudieron a su cita habitual del fin de semana posterior a Todos los Santos con su tradicional salida al campo del sábado, clasificación por la tarde y charla cargo del experto Josué Rodríguez y la exposición y degustación en la mañana dominical.

Con Rodríguez atendiendo a todas las preguntas de los visitantes, el recorrido por la mesa expositiva se completó con el paseo por los puestos de artesanos y alimentos de kilómetro cero y con la degustación con varias propuestas alrededor de las setas, cuya recaudación, junto a la de un mercadillo solidario, fue para Ayuda en Acción, que la destinará por segundo año a los damnificados por la dana del Levante de hace un año.

Aguilar del Río Alhama Documental, salida al campo y exposición

Ampliar Aguilar celebró su Jornadas Micológicas desde el viernes. JUan Pablo Cardona.

En Aguilar del Río Alhama la sociedad micológica El Cespaño organizó las XIV Jornadas Micológicas que comenzaron el viernes con la proyección de un documental sobre setas en el aula joven.

El sábado hubo salida al campo para recolectar setas y al regresar se procedió a su identificación. Sorprendió que recogieron setenta especies diferentes en Alcarama, Monegro y la vega del Alhama, algo inesperado ante de ausencia de setas por la falta de lluvia. Los socios tuvieron una cena en la sede del Gatuperio para terminar el segundo día.

El programa continuó el domingo con la exposición de especies en la plaza por la mañana, degustación de pochas con boletus (vendieron más de 200 raciones) y sorteo de una cesta donada por la Reserva de la Biosfera de La Rioja y otra de la organización. Además, los tres bares (Casa Rural Celtia, La Plaza y Belnis) ofrecieron sus pinchos de setas el domingo.