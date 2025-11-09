LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miembros del Grupo Micológico Verpa resuelven dudas a los ciudadanos que han visitado este domingo la exposición de setas en la Gran Vía.

Miguel Peche

Setas para admirar en una temporada para olvidar

Logroño, Ezcaray, Arnedillo y Aguilar han acogido este domingo distintas actividades y exposiciones dentre sus habituales jornadas micológicas en una temporada marcada por la escasez

J. C. Berdonces, M. Caro, E. Pascual y S. Sainz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

Domingo micológico en La Rioja. Los aficionados a las setas han podido disfrutar de las exposiciones y distintas actividades que se han celebrado en localidades ... como Logroño, Ezcaray, Arnedillo o Aguilar del Río Alhama, que han organizado jornadas micológicas como cada año. Aunque en este, el producto en el monte ha escaseado.

