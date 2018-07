Las exportaciones se ralentizan, pero siguen superando a las importaciones Jaime García Calzada. :: m.h. C.N. LOGROÑO Sábado, 21 julio 2018, 00:06

Con datos de abril, el presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, Jaime García Calzada, también se refirió a las exportaciones e importaciones durante este periodo que arrojaron un saldo positivo de algo más de 158 millones de euros, a pesar de que las exportaciones cayeron el 0,5% con respecto al mismo mes del 2017.

Para García Calzada, lo más reseñable es el descenso de exportaciones de calzado y bebidas y el aumento de caucho y manufacturas. Un incremento que obedece a que «el caucho riojano tienen muy buena salida». «El descenso en el calzado -apuntó- no parece, al menos de momento, preocupar al sector porque la época a la que se refieren los datos no es la más fuerte para ellos». Por tanto, los empresarios del sector le habrían transmitido que el descenso no es alarmante y que esperan «reconducir la situación para a final de año entrar en tasas positivas».

En la caída de las exportaciones de bebidas «han influido las condiciones globales», señaló. El mejor mercado de La Rioja es el Reino Unido y «ahora tiene una moneda que no está en sus mejores momentos». Además, se había anunciado una subida de los precios del vino y a finales del año pasado «se consumió más de lo normal por la anunciada subida».