Los expertos insisten en resaltar los riesgos del cannabis al margen de su apoyo al uso terapéutico

Entre el respaldo sin fisuras y el matiz de la prudencia. Expertos en el tratamiento de las adicciones –David García, director de Proyecto Hombre La ... Rioja; y José Luis Rabadán, médico y secretario de ARAD– y en la atención a la salud mental infantojuvenil –el psiquiatra Ignacio González Yoldi–, consultados por Diario LA RIOJA, muestran su respaldo al reciente Real Decreto del Gobierno de España que aprueba el uso terapeútico del cannabis en el tratamiento de un puñado de patologías, aunque bajo estrictos controles y solo prescrito por especialistas hospitalarios. Sin embargo, también inciden en reforzar los mensajes para que esta medida «necesaria» no incremente la banalización de una sustancia cuyo consumo recreativo está provocando un impacto importante en la salud mental de muchos usuarios, especialmente entre los más jóvenes.

«Desde Proyecto Hombre lo valoramos con una doble visión. Bueno por un lado, porque es regular algo que en todos los foros hay acuerdo en que es positivo; pero también lo vemos con cierta precaución por el riesgo que supone que se perciba un mensaje que contribuya a la banalización y normalización del cannabis, no ya a su uso terapéutico, sino a su uso recreativo», advierte David García, director de Proyecto Hombre.

Con todas las cautelas y controles fijados, David García considera que «la norma está protegiendo, efectivamente», pero añade que «para mí el riesgo está en el mensaje implícito; es decir, en aquellos que no leen la noticia en profundidad y que pueden llegar a confundir los fines terapéuticos positivos con los riesgos de los fines recreativos; en aquellos que pueden llegar a asumir que el cannabis es bueno porque ayuda contra el dolor crónico. Eso me preocupa, sobre todo en los vulnerables, que son los jóvenes. Frente a ello pues solo cabe la información clara y los mensajes rotundos y con rigurosidad».

El cannabis Diferencia entre CBD y THC CBD Molécula OH H H HO Cannabidiol Presente en el cannabis sativa, casi no posee efectos psicoactivos No es tan psicoactivo Antioxidante Neuroprotector Anticonvulsiones Sin efectos secundarios THC CH Molécula 3 OH H H H C O CH 3 3 H C 3 Tetrahidrocannabinol Es responsable de la mayoría de los efectos psicoactivos del cannabis Es psicoactivo Provoca somnolencia Paranoia Estimula el apetito Analgésico Genera euforia ¿ES LEGAL ? Debe cumplir ciertos requisitos para su venta: Debe proceder de variedades de cáñamo autorizadas por la UE, la Agencia Española de Medicamentos y la OMS, con bajo contenido en THC Los niveles de THC en el producto deben ser inferiores al 0,2 % El producto debe destinarse exclusivamente al uso tópico o aromático, no pudiendo ser ingerido ni inhalado FORMATOS MÁS COMUNES DEL CBD Aceite Puede administrarse por tres vías: la ingestión, la sublingual y la tópica. En España, solo es legal esta última Cremas y ungüentos Para usos cosméticos Flores de cáñamo Para uso ornamental Infusiones y gominolas No autorizados como alimento en España FUENTE: Ministerio de Sanidad, AEMPS, AESAN , OMS, Reglamento UE 2015/2283

Tras resaltar que «aquí hablamos de un uso vigilado, controlado, regulado y exquisito de cómo se debe de usar el cannabis, lo mismo que hay otros medicamentos, como los derivados del opio, morfinas, analgésicos o anfetaminas que tienen su sentido para el tratamiento de distintas enfermedades y llevamos años utilizándolos, pero de ahí a su uso recreativo va mucho», el director de Proyecto Hombre incide en que «esa distinción me parece lo más importante, porque hay que recordar que el cannabis es la segunda sustancia responsable de las admisiones a tratamiento en España, solo por detrás de la cocaína y en Proyecto Hombre el 15% de los usuarios son ya por el cannabis como sustancia principal».

Cómo actúa el THC en el cerebro 1.- Cortex cerebral Efectos del THC: Consciencia alterada, distorsiona la percepción, deterioro de la memoria, delirios ocasionales y alucinaciones. 2.- Hipotálamo. Eleva el apetito. 3.- Hipocampo. Deterioro de la memoria. 7 1 2 3 4 5 6 4.- Amígdala. Ansiedad y pánico en algunos casos; reduce la ansiedad y bloquea recuerdos traumáticos en otros casos; reduce la hostilidad. 5.- Cerebelo. Deterioro de la coordinación, perdida de la percepción espacial. 6.- Tronco encefálico. Alivia las nauseas, la taquicardia, reduce la presión arterial y modorra. 7.- Neuronas. Altera el funcionamientonormal en la sinapsis comportándose como un neurotransmisor.

Y una alerta más, resalta: «Las concentraciones de THC hoy están entre un 15 y un 30% por encima de lo que había en los ochenta, noventa o hace unos años y eso está provocando, y lo vemos, brotes psicóticos en muchos jóvenes, ya que multiplica por cuatro la probabilidad de que una persona que quizás en su vida no tendría un problema de salud mental, pueda padecer un trastorno psicótico, aparte de las dificultades de concentración, de memoria, motivacionales...».

Un grave problema

Pese a que algunas encuestas dan una leve caída de los consumos, David García advierte de que «eso no quiere decir que no sea muy preocupante que, según el último informe Estudes, el 22,2% de estudiantes lo haya consumido en el último año y el 15% en los últimos 30 días, porque son datos elevadísimos. Cada vez tenemos más usuarios solo por consumo de cannabis y, además, cada vez más jóvenes. De hecho, este año ya estamos rondando los cien menores atendidos».

«Cada vez tenemos más usuarios por cannabis y cada vez más jóvenes. Este año son ya casi 100 los menores atendidos» David García Director de Proyecto Hombre La Rioja

«El uso recreativo de esta sustancia sigue siendo un problema, me atrevería a decir que cada vez más, y sobre todo en los más jóvenes» José Luis Rabadán Médico y secretario de ARAD

«Lo que vemos nosotros es que el cannabis en la adolescencia ha sido un generador de innumerables trastornos» Ignacio González Yoldi Psiquiatra infantojuvenil

Desde la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas (ARAD), su secretario y médico, José Luis Rabadán, también valora «positivamente» la autorización del uso terapéutico del cannabis porque «era una vieja reivindicación, lo que pasa que tiene muchas lecturas. La primera es que ya había medicamentos que se podían prescribir en España a nivel hospitalario para algún tipo de dolencia, como el Sativex para la esclerosis múltiple. Por eso, en ese sentido, no aporta ninguna novedad. Lo que sí es novedoso es que han abierto las indicaciones y, además, está la posibilidad abierta de que, si se demuestran los efectos positivos, se puedan usar para otras patologías».

Aunque el especialista no se muestra muy temeroso de que la decisión pueda contribuir a aumentar aún más banalización del cannabis, «porque se ha explicado muy bien que es un uso acotado al ámbito hospitalario y con las dosis adecuadas», Rabadán sí coincide en que «evidentemente hay que informar bien y no confundir el uso terapéutico de esos preparados de cannabis con el uso recreativo de esta sustancia como droga, que sigue siendo un problema, y yo me atrevería a decir que cada vez más, sobre todo entre los más jóvenes».

Respecto a los datos de consumo, el doctor sospecha que «las encuestas se están quedando un poquito cortas, porque lo que ves a tu alrededor...». «Caminas junto a terrazas y sales colocado simplemente por pasar», asevera para alertar de que «el hachís, cuando empezó en la época de la Transición a consumirse en España, su potencia psicoactiva se puede calcular que era cuatro o cinco veces inferior a la presentación que se suele fumar ahora entre los jóvenes, la marihuana. Hablamos prácticamente de dos sustancias completamente diferentes».

Desde el ámbito de la salud mental, el psiquiatra infantojuvenil Ignacio González Yoldi sí admite sus dudas respecto a lo que puede suponer el Real Decreto. «Si nos ceñimos al exclusivo uso terapéutico del cannabis y dentro de las indicaciones para las que está prescrito, entiendo que es positivo; pero otra cosa es el riesgo de que esto pueda contribuir más a la banalización de una sustancia de fácil acceso, lo que facilita su uso inadecuado», señala el especialista, quien defiende que «es muy importante transmitir muy bien, porque hablamos de una sustancia en la que la banalización es ya tremendamente preocupante».

Generadora de trastornos

Mas rotundo aún, el psiquiatra señala que «yo, desde mi ámbito, creo que también es importante decir que a nivel terapéutico no hay evidencias de mejoría en salud mental con el uso del cannabis, sino todo lo contrario. Entonces, sí, preocupa, porque ya estamos hablando de que la salud mental en nuestros jóvenes es suficientemente precaria como para añadir otros elementos distorsionadores».

Por eso defiende la necesidad de incidir, al margen del uso terapéutico, en los riesgos del cannabis como droga, en su uso recreativo. «Desde luego lo que vemos nosotros es que el cannabis en la adolescencia ha sido un generador de innumerables trastornos, porque hay evidencia científica de que esta sustancia es generadora de ellos, y por ello creo que lo importante es poder utilizar esta aprobación para seguir informando bien y destacar que no tienen nada que ver los preparados que se van a utilizar para ese uso terapéutico con lo que está circulando por la calle. Ni en sustancias ni en concentraciones, que cada vez son más altas. De hecho eso lo ves cuando estás en contacto con pacientes y percibes que los efectos cada vez son más graves y con episodios psicóticos en adolescentes, que se están observando muchos».

Por ello, no oculta que su «gran preocupación» es que hay «una banalización ya instaurada desde hace demasiado tiempo con una sustancia que los que vemos pacientes de forma habitual percibimos la cantidad de dificultades que trae a nivel de salud mental, además de muchos trastornos asociados, de ansiedad, depresivos, del sueño, los frecuentes episodios psicóticos en chicos muy jóvenes… Estos son los diagnósticos que más vemos en consulta».