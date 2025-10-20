LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsita con cannabis. Reuters

Los expertos insisten en resaltar los riesgos del cannabis al margen de su apoyo al uso terapéutico

Junto al respaldo al decreto que autoriza la utilización medicinal de la sustancia, los especialistas inciden en su impacto como droga recreativa en la salud mental juvenil

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Entre el respaldo sin fisuras y el matiz de la prudencia. Expertos en el tratamiento de las adicciones –David García, director de Proyecto Hombre La ... Rioja; y José Luis Rabadán, médico y secretario de ARAD– y en la atención a la salud mental infantojuvenil –el psiquiatra Ignacio González Yoldi–, consultados por Diario LA RIOJA, muestran su respaldo al reciente Real Decreto del Gobierno de España que aprueba el uso terapeútico del cannabis en el tratamiento de un puñado de patologías, aunque bajo estrictos controles y solo prescrito por especialistas hospitalarios. Sin embargo, también inciden en reforzar los mensajes para que esta medida «necesaria» no incremente la banalización de una sustancia cuyo consumo recreativo está provocando un impacto importante en la salud mental de muchos usuarios, especialmente entre los más jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  7. 7

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  8. 8

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  9. 9

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  10. 10

    Lenguas viperinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los expertos insisten en resaltar los riesgos del cannabis al margen de su apoyo al uso terapéutico

Los expertos insisten en resaltar los riesgos del cannabis al margen de su apoyo al uso terapéutico