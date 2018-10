«El éxito se alcanza con esfuerzo, trabajo, sacrificio, pasión e ilusión» Meca, en la piscina, con alguna de sus medallas. :: d.m. El mejor nadador de la historia, según la FINA, ofrece el jueves en el Espacio Lagares de Logroño una charla dentro del ciclo 'con ética'David Meca Campeón del mundo de natación LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Sábado, 20 octubre 2018, 00:45

La primera vez que David Meca (Sabadell, Barcelona, 1974) se metió en una piscina lo hizo en pleno berrinche. Era un pequeño de 5 años con demasiados problemas físicos. Recuerda que llevaba «calzado ortopédico, hierros en las piernas» y que tenía «problemas de espalda». Superado aquel berrinche inicial, se sintió, literalmente, como pez en el agua. Por algo es considerado por la Federación Internacional de Natación «el mejor nadador de la historia». Sus nueve preseas en campeonatos mundiales y europeos lo avalan. «Motivación, esfuerzo, lucha y trabajo», dice Meca, son las claves de sus éxitos. El próximo jueves (Espacio Lagares, 18 horas, entrada gratuita previa inscripción en http://conetica.jig.es) tomará la palabra en su nueva faceta de orador motivacional dentro de la segunda edición de 'con ética', el encuentro que gira entorno a los valores éticos que deben guiar la actuación empresarial y que organizan JIG, Diez del Corral Abogados y Ka Noi.

- Fuera del agua y hablando en un escenario. Cuando uno piensa en David Meca no se lo imagina como conferenciante.

- Lo que voy a hacer en Logroño es dar una charla sobre ética y sobre motivación, superación; sobre el esfuerzo para alcanzar los objetivos, el éxito, la lucha y el trabajo. Contaré mi experiencia como deportista de élite, cómo un chaval con problemas físicos llegó a ser varias veces campeón del mundo de natación. Una historia de pasión y de ilusión.

«Lo importante para el éxito no es el talento sino la actitud. Si amas lo que haces acabarás triunfando»«La pasión e ilusión nos hace ser campeones del mundo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos»

- ¿Hay ética en el deporte?

- Debiera haberla ya que, de alguna manera, tenemos que ser ejemplo de esos valores que nos han inculcado desde pequeños. En la mayor parte de los deportes minoritarios la hay. Quizá en otros no tanta pero en disciplinas como la natación hay compañerismo, trabajo en equipo y esfuerzo y son valores antagónicos a la no ética.

- ¿Y cómo es ese proceso de motivación que despliega en sus conferencias?

- Vamos a ver, además de las medallas que conseguí, vídeos de competiciones, de los retos que hemos conseguido para motivarles con una vida de esfuerzo y que vean cómo un niño con problemas llegó hasta donde llegó. Intento hacer ver que un deportista de élite, un campeón del mundo, un buen empresario, una persona de éxito en la vida no nace, sino que se hace y se alcanza con esfuerzo, con trabajo y sacrificio pero, sobre todo, con pasión e ilusión. Eso es lo que nos hace ser campeones del mundo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos.

- ¿Todos podemos ser campeones del mundo?

- Es posible. El éxito no llama a tu puerta. Es para los que lo buscan y si amas lo que haces acabarás triunfando. Lo importante para el éxito, para el triunfo no es el talento sino la actitud. Si alguien no tiene el mismo talento pero tiene actitud y trabaja fuerte día a día puede llegar a triunfar a nivel local, nacional o mundial. Cada uno se pone los límites que quiere.

- Usted no se ha puesto muchos límites.

- En muchos ámbitos de mi vida sí me los pongo. En el aspecto deportivo quizá fui más valiente y me lancé a la aventura y a seguir un sueño que jamás había imaginado, ser campeón del mundo.

- ¿Todos esos valores son trasladables al mundo empresarial? Su trayectoria deportiva, salvando las distancias, se puede equiparar a la de un emprendedor.

- Sí, por supuesto. No dejamos de ser una empresa y necesitamos de un gran equipo, un entrenador, el de las mareas, el de las corrientes, de tu familia... Uno solo en la vida no puede crear una gran empresa ya que necesita a un equipo a su lado. Hay puntos en común como los objetivos, la lucha ante las adversidades, la crisis, la innovación... Muchos puntos que trataremos en la conferencia y con los que la gente podrá trazar un paralelismo con su día a día.