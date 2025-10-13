CC OO exige al Gobierno regional soluciones a las listas de espera en atención especializada El sindicato señala que «es imposible no alarmarse ante una situación que está poniendo en riesgo el bienestar de los riojanos»

La Rioja logroño. Lunes, 13 de octubre 2025, 22:00

La Federación de Sanidad del sindicato CC OO manifestó este lunes su «profunda preocupación e indignación ante la insoportable demora que están sufriendo las citas en la atención sanitaria especializada en nuestra comunidad».

«Nos llegan continuamente testimonios tanto de profesionales sanitarios como de la ciudadanía, que denuncian esperas de más de seis meses para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías, así como que no se están realizando los seguimientos de revisiones médicas necesarios tras las intervenciones quirúrgicas, lo que está generando un clima de angustia, incertidumbre y deterioro en la salud de los y las pacientes», indicó el sindicato en un comunicado de prensa.

Para CC OO, «es imposible no alarmarse ante una situación que está poniendo en riesgo el bienestar físico y mental de miles de riojanos y riojanas». «Que no nos engañen, las listas de espera no se están viendo reducidas y nos siguen intentado vender grandes mejoras en servicios sanitarios, cuando las personas no estamos viendo reflejada ninguna inversión en nuestro bienestar», alegó también.

La Federación dijo además que «nos tememos seriamente que el Gobierno de La Rioja esté cayendo en el mismo error que ha cometido la Junta de Andalucía: una mala planificación, una gestión ineficaz de los recursos y una alarmante falta de respuesta ante una situación que se agrava día a día». «No podemos permitir que La Rioja siga ese camino, que ha demostrado ser letal para el sistema público de salud en otras comunidades». Desde la FSS de CC OO reclaman «una actuación urgente y decidida», zanjó.

En su nota, la organización argumenta también que «la ciudadanía no puede seguir esperando. La sanidad pública es un derecho, pero no basta con que sea gratuita y universal: debe ser ágil, eficiente y de calidad. Si no se toman medidas inmediatas, el sistema se encamina hacia un colapso, más aún del que ya existe, y ya no será posible revertir sin graves consecuencias».